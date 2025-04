PlayStation Plus verliert wichtiges Feature und lässt User im Unklaren

Ein scheinbar kleines Detail sorgt derzeit für Unruhe unter PlayStation Plus-Usern – doch wer genau hinsieht, erkennt, dass hier ein zentrales Feature des Dienstes wortlos verschwunden ist: Der Bereich „Letzte Chance zum Spielen“ im PlayStation Store, bisher ein verlässlicher Kompass für alle, die ihre PS Plus-Bibliothek sinnvoll nutzen wollten, ist seit über einer Woche wie vom Erdboden verschluckt.

PlayStation Plus-Abgänge ohne Warnung

Was zunächst wie eine simple Verzögerung wirkte, entwickelt sich langsam zu einem echten Rätsel. Normalerweise informiert Sony in diesem Bereich rechtzeitig darüber, welche Spiele den Extra- oder Premium-Katalog verlassen – ein Feature, das vielen Spielern hilft, ihre Zeit effektiv zu planen. Denn wer will schon mitten in der Kampagne aus einem Spiel gerissen werden, nur weil es sang- und klanglos aus dem Angebot verschwindet?

Im April jedoch herrschte Funkstille. Die neuen Spiele kamen wie gewohnt, doch die begleitende Liste der Abgänge blieb aus. Viele dachten: „Wird schon noch kommen.“ Doch jetzt, mehr als eine Woche später, ist der Bereich komplett verschwunden – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wie PSLS bemerkt hat.

PlayStation Plus-Sektion wurde ohne Vorwanrung entfernt

Kommunikationslücke bei Sony wächst

Die Community reagiert entsprechend: Besorgt, irritiert und teils verärgert. In sozialen Netzwerken häufen sich die Stimmen von Nutzern, die das Gefühl haben, im Dunkeln zu tappen. Besonders Vielspieler, die auf PlayStation Plus als primäre Spielequelle setzen, fühlen sich im Stich gelassen.

Natürlich gibt es auch optimistische Stimmen: Vielleicht, so die Hoffnung einiger, wird der Mai einfach keine Abgänge sehen. Ein schöner Gedanke – aber leider auch ein riskanter. Denn ohne offizielle Bestätigung bleibt diese Hoffnung genau das: Wunschdenken.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Sony Kommunikationsdefizite zeigt, wenn es um Details bei PlayStation Plus oder anderen Services geht. Doch gerade bei einem so nutzerzentrierten Feature wie diesem wirkt das Schweigen fast schon fahrlässig.

Unser Tipp: Behaltet unsere monatlichen PlayStation Plus-Vorhersagen im Blick – und nehmt euch lieber frühzeitig Zeit für potenzielle Abgänge. Denn eines ist sicher: Vorsicht ist besser als Frust. Was in diesem April neu bei PlayStation Plus ist, könnt ihr hier nachlesen.