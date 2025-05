PlayStation Plus: Was muss passieren? Zwischen Frust, Erwartungen und fairer Neuausrichtung

Sony steht mit PlayStation Plus an einem entscheidenden Scheideweg. Seit der Umstrukturierung des Dienstes im Jahr 2022 hat sich viel getan – nicht immer zum Positiven. Die Stimmen unzufriedener Nutzer werden lauter, die Abos kündigen sich von selbst, und das einstige Gefühl eines echten Mehrwerts hat sich vielerorts in ein bloßes „Weiterzahlen aus Gewohnheit“ verwandelt. Doch woran liegt das – und noch wichtiger: Was muss sich ändern?

Drei Stufen, aber nur zwei mit Inhalt

Das aktuelle Modell von PlayStation Plus teilt sich in drei Stufen: Essential, Extra und Premium. Während „Essential“ den Zugang zu Online-Multiplayer, Netzwerk-Features und monatlich wechselnden Spielen bietet, liefern „Extra“ und „Premium“ ergänzend zusätzliche Inhalte wie den Zugriff auf eine größere Spielesammlung, Cloud-Streaming und Klassiker vergangener Generationen.

Klingt auf dem Papier gut – in der Praxis aber hapert es. Besonders Premium wirkt oft wie ein teures Anhängsel ohne greifbaren Mehrwert. Die versprochene Retrospektive auf alte Konsolenklassiker bleibt aus, Neuerscheinungen im Katalog sind selten taggleich verfügbar, und Cloud-Gaming steckt weiter in einer Beta-Phase, die kaum Begeisterung weckt. Wer dafür 151,99 Euro im Jahr zahlt, fragt sich spätestens 12 Monate später: Wofür eigentlich?

Ein Basis-Level nur für Netzwerk-Features – sinnvoll oder Rückschritt?

In der Diskussion rückt immer öfter der Gedanke in den Vordergrund, die Funktionen klarer voneinander zu trennen. Warum gibt es keine abgespeckte Basisstufe, die lediglich das Online-Spielen und Cloud-Speicher umfasst – also das, was früher als selbstverständlich galt? Eine Art „Netzwerk-Zugang“, der z. B. 50 Euro jährlich kostet und für Spieler gedacht ist, die weder monatliche Spiele noch Bibliotheken brauchen. Die monatlichen PlayStation Plus-Games könnten dann exklusiv in Extra und Premium enthalten sein – wo sie ohnehin aktuell ihren stärkeren Platz finden.

Fairerweise muss man sagen: Die Extra-Stufe entwickelt sich seit Monaten zum eigentlichen Rückgrat von PlayStation Plus. Wie im Mai 2025 mit Titeln wie „Sand Land“, „Granblue Fantasy Versus: Rising“ oder „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted“ demonstriert wurde, stimmt hier mittlerweile die Mischung. Mal gibt es große Blockbuster, mal Indie-Geheimtipps wie „Balatro“, die zeigen, dass sich der Blick abseits des Mainstreams lohnen kann.

Doch genau hier liegt auch das Risiko: Wenn Extra zu gut wird, wirkt Premium umso überflüssiger. Denn wofür zahlen, wenn sich der größte Teil des Mehrwerts bereits eine Stufe darunter befindet?

Premium muss Premium werden – oder verschwinden

Wer Premium bezahlt, will exklusive Inhalte. Punkt. Und hier reicht ein Klassiker nicht aus. Sony muss klar differenzieren: Entweder durch zeitlich exklusive Vorabzugänge, echte Klassiker-Retropflege mit Trophäen-Support und 60 FPS, oder durch die Einbindung brandneuer First-Party-Titel direkt zum Release – wie es Microsoft mit dem Game Pass vormacht. Aktuell ist Premium eine Verwässerung des Extra-Angebots mit einem Hauch Retro und Cloud-Streaming, das in vielen Ländern kaum nutzbar ist.

Alternativ könnte Sony auch den Mut haben, Premium ganz abzuschaffen und sich auf zwei klar definierte Modelle zu konzentrieren: eine günstige Basisstufe für Netzwerk-Features und eine umfassende Extra-Stufe mit Spielekatalog, Monats-Games und allem, was dazugehört.

Preispolitik muss zur Leistung passen

Ein weiterer Reizpunkt ist die Preisgestaltung. Dass die Jahrespreise immer mehr angehoben werden, hat viele Stammkunden irritiert – besonders, da die Qualität der monatlichen Spieleangebote in den Augen vieler eher stagniert oder zu sehr schwankt. Und damit spricht man vielen Spielern aus der Seele. Sony muss hier liefern – oder die Preise wieder anpassen.

Was jetzt passieren muss

PlayStation Plus ist zu wichtig für das Ökosystem der PlayStation, um es zu verwässern. Der Dienst braucht:

Klare Differenzierung zwischen den Stufen, die nicht nur auf Papier, sondern im Alltag spürbar ist. Ein echtes Premium-Erlebnis, das über Retrospiele hinausgeht und nicht nur im Namen Premium ist. Ein Basisangebot für reine Online-Spieler, das nicht künstlich durch monatliche Inhalte aufgebläht wird. Transparente Kommunikation über Inhalte, Zeitpläne und Pläne für die Zukunft.

Es wird immer offensichtlicher: Die Geduld der Spieler ist begrenzt. Einmal verspieltes Vertrauen ist schwer zurückzugewinnen – selbst für einen Marktführer wie Sony. Spätestens im kommenden Jahr dürfte sich die Situation weiter zuspitzen, wenn Sony aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen keine PS4-only-Spiele mehr bei PlayStation Plus anbieten möchte. Das würde die ohnehin schwierige Auswahl noch einmal verkomplizieren – mit entsprechenden Reaktionen.