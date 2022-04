PlayStation Plus – Weitere Classic-Games geleakt

Bekanntermaßen bekommen Abonnenten des neuen PlayStation Plus den Zugriff auf diverse Classic Titel der PSone, PS2 und PS3 Ära. Nach Syphon Filter sind nun weitere Classics im PSN Backend aufgetaucht.

Sollte dieser Leak zutreffen, wovon man auf kurz oder lang ausgehen kann, darf man sich auf Tekken 2 (PSone), Ridge Racer 2 (PSP) und Mr. Driller (PSone) freuen, die zum Line-Up dazustoßen. All diese Titel können später innerhalb von PlayStation Plus heruntergeladen oder gestreamt werden. Auch passende Grafiken wurden zu den Spielen schon gefunden.

PlayStation Game Preservation Team

Derweil hat Sony ein PlayStation Game Preservation Team gegründet, das sich in erster Linie um den Erhalt dieser klassischen Titel kümmern wird. Dabei geht es wohl um eine sorgfältige Archivierung der Spiele, was es in Zukunft leichter machen soll, diese wiederzufinden und abzurufen, etwa wenn doch mal kurzfristige Updates oder ähnliches anstehen.

In einem früheren Statement des Ingenieur Gary Fredley sagt dieser, dass es dabei nicht nur um die Aufbewahrung des Quellcodes geht, die durchaus mal abhanden kommen können, viel mehr werden die Spiele nun besser dokumentiert und so aufbewahrt, dass sie auch mit anderen System kompatibel sind, etwa durch einen Compiler, den man passend dazu verwahrt. Theoretisch könnte man Spiele so 100 Jahre und länger archivieren.

Auch Remakes und Remaster ließen sich so einfach umsetzen, wenn man die passenden Originaldaten schneller zur Hand hat. Das sei eine wertvolle Hilfe in solchen Fällen.

Was man schon jetzt ausschließt, ist, dass meinen seinen Fokus nicht auf einen PS3 Emulator richten wird. Hier ist weiterhin nur der Abruf via Streaming geplant.