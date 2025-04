PlayStation Plus wird teurer: Sony kündigt Preiserhöhung in mehreren Ländern an

Sony hat offiziell angekündigt, die Preise für seinen Abonnementdienst PlayStation Plus in mehreren Ländern Lateinamerikas zu erhöhen. Ab dem 16. April 2025 gelten neue Tarife für alle drei PS Plus-Stufen – Essential, Extra und Premium. Ob weitere Regionen nachziehen, ist unklar, aber nie ausgeschlossen.

Die Preiserhöhung betrifft Nutzer in insgesamt 16 lateinamerikanischen Ländern, darunter Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Chile. Laut Sony sei die Anpassung notwendig, um weiterhin ein „hochwertiges Spielerlebnis“ bieten zu können. Genannt werden unter anderem globale wirtschaftliche Rahmenbedingungen, auf die das Unternehmen reagieren müsse.

Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen: Preisanpassungen in bestimmten Regionen sind oft ein Frühindikator für globale Veränderungen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen beobachtet Sony offenbar genau, wo sich Preiserhöhungen zuerst umsetzen lassen. Lateinamerika wird dabei nicht zum ersten Mal als Testfeld genutzt.

Für Spieler in anderen Regionen – etwa Europa oder Nordamerika – könnte dies ein Vorzeichen kommender Anpassungen sein. Noch schweigt Sony zu möglichen weiteren Preisänderungen, aber die aktuelle Entwicklung dürfte mit Interesse verfolgt werden.

Neue Preise im Überblick

Die Preisstruktur ändert sich wie folgt:

PS Plus Essential : 1 Monat: 7,99 $ 3 Monate: 20,99 $ 12 Monate: 64,99 $

: PS Plus Extra : 1 Monat: 11,99 $ 3 Monate: 33,99 $ 12 Monate: 107,99 $

: PS Plus Premium : 1 Monat: 13,99 $ 3 Monate: 39,99 $ 12 Monate: 124,99 $

:

Diese Tarife gelten für Nutzer in folgenden Ländern: Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay.

PlayStation Plus Spiele im April 2025

Parallel zur Ankündigung der Preiserhöhung hat Sony auch das Spiele-Lineup für April bekannt gegeben. Besonders interessant: Das Spieleangebot für Lateinamerika entspricht dem der USA, was nicht immer selbstverständlich war.

Im PS Plus Essential-Programm erwarten Spieler drei Titel:

RoboCop: Rogue City

The Texas Chain Saw Massacre

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Diese Spiele sind den gesamten April verfügbar und verlassen den Dienst am 5. Mai 2025.

Für Extra- und Premium-Abonnenten kommen zudem Spiele wie Blue Prince, Lost Records: Bloom & Rage Tape 2, EA Sports PGA Tour, Battlefield 1 und PlateUp! hinzu, die ab der kommenden Woche freigeschaltet werden. Exklusiv für Premium-Nutzer stehen außerdem zwei Klassiker bereit: Alone in the Dark 2 und War of the Monsters.

Die Preiserhöhung mag für viele wenig erfreulich sein, doch Sony bleibt seiner Linie treu: Man verspricht weiterhin ein „hochwertiges Spielerlebnis“ und ergänzt den Service regelmäßig um attraktive Inhalte. Ob das den höheren Preis rechtfertigt, müssen Spieler individuell abwägen – zumal das neue Spiele-Lineup im April durchaus stark aufgestellt ist.

Wärt ihr bereit, für PlayStation Plus noch tiefer in die Tasche zu greifen?