PlayStation Portal: Cloud-Streaming für eigene Spiele kurz vor dem Start?

Manchmal reicht ein einziger Satz, um die Gerüchteküche zum Kochen zu bringen. In der PlayStation-App tauchte bei einigen Nutzern kurz der Hinweis auf: „Buy this game, and then stream and play instantly on PS Portal or PS5 (only with PS Plus Premium).“

Dieser Satz verschwand schnell wieder, doch er war lange genug sichtbar, um die Community in Aufruhr zu versetzen. Der Reddit-Nutzer GetTheWetsOn dokumentierte die Entdeckung, andere bestätigten ähnliche Beobachtungen bei Spielen wie Ghost of Yōtei. Die Formulierung lässt vermuten, dass Spieler künftig gekaufte digitale Titel direkt aus der Cloud auf dem PlayStation Portal streamen könnten, ganz ohne PS5 dazwischen.

Von der Beta zum echten Feature?

Schon seit Monaten testet Sony das Cloud-Streaming auf der PlayStation Portal, bislang exklusiv für PlayStation Plus Premium-Abonnenten und mit dem klaren Hinweis „BETA“. Der Dienst erlaubt es, PS5-Spiele direkt aus der Cloud zu spielen, ohne sie herunterladen oder auf der Konsole starten zu müssen.

Dass nun Hinweise aufgetaucht sind, die von „Kauf und sofortigem Streamen“ sprechen, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Sony die Testphase langsam hinter sich lässt. Reddit-Kommentare sprechen bereits von einer möglichen Ausweitung: „The language here is very clear. This is not about catalog games.“ oder „This is what I am waiting for. I have the PS Portal and I am waiting for this.“

PlayStation Portal: Cloud-Streaming eigener Spiele könnte schon bald den Beta-Status verlassen – erste Hinweise in der PS-App sorgen für Aufsehen.

Warum das für Spieler wichtig ist

Wenn Sony tatsächlich erlaubt, eigene Spiele zu streamen, wäre das ein entscheidender Fortschritt. Bislang ist Cloud-Streaming auf das PlayStation Plus-Katalogangebot beschränkt. Wer etwa Resident Evil 4 digital gekauft hat, kann es nicht ohne Konsole starten.

Ein solches Update würde die PlayStation Portal endlich zu dem machen, was sie sein könnte: ein echtes Streaming-Device für alle PlayStation-Titel, die man besitzt, unabhängig von Hardware oder Standort.

Allerdings: Noch ist nichts offiziell. Sony selbst bezeichnet das Feature weiterhin als Beta, und weder auf den Support-Seiten noch in den letzten Blog-Updates wurde eine Änderung bestätigt. Möglich also, dass das Unternehmen derzeit intern testet, bevor der Rollout beginnt.

Ob Zufall oder bewusster Leak, die jüngsten Beobachtungen deuten klar darauf hin, dass Sony sich auf den finalen Launch vorbereitet. Nach fast einem Jahr im Teststadium wäre das nur logisch. Die Technik steht, die Community ist bereit, und PlayStation Portal hätte endlich das Alleinstellungsmerkmal, das ihm bislang gefehlt hat.

Bleibt die Frage: Wann fällt der Schalter? Wenn die Beta wirklich endet, könnte das Portal endgültig vom umstrittenen Zubehör zum echten Streaming-Game-Changer werden, vorausgesetzt, Sony lässt diesmal Taten folgen.