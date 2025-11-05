Featured

PlayStation Portal: Cloud Streaming ist jetzt offiziell, alle Details hier

PlayStation Portal erhält Cloud Streaming für PS5-Spiele, inklusive 3D-Audio, Store-Zugang und mehr. Das Update macht die Hardware deutlich attraktiver.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Playstation Portal Cloud Streaming

Knapp zwei Jahre nach dem Start bekommt PlayStation Portal endlich das Feature, das viele schon beim Launch vermisst haben: echtes Cloud Streaming. Ab sofort können PlayStatiom Plus Premium-User ihre digitalen PS5-Spiele direkt auf dem Handheld streamen, ohne dass die heimische Konsole eingeschaltet sein muss.

Das klingt nach einem kleinen Detail, ist aber ein großer Schritt, der sich durch einen vorherigen Leak angedeutet hat. Damit wird PlayStation Portal erstmals zu einem wirklich eigenständigen Gerät, und nicht bloß zu einem teuren Zweitbildschirm für Remote Play.

PS5-Spiele direkt aus der Cloud

Zum Start sind laut Sony „tausende PS5-Titel“ streambar, darunter bekannte Spiele wie Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, GTA V, Resident Evil 4 oder Borderlands 4. Auch Spiele aus dem PS Plus- und Classics-Katalog wie Cyberpunk 2077 oder The Last of Us Part II Remastered sind dabei.

Neu ist außerdem, dass auch die eigenen digitalen PS5-Titel gestreamt werden können, nicht nur Inhalte aus Sonys Abo-Angebot. Damit wird PlayStation Portal auch für Käufer interessant, die ihre Spiele lieber besitzen statt mieten.

Das Ganze funktioniert selbst dann, wenn jemand anderes gerade die PS5 im Wohnzimmer nutzt. Eine stabile WLAN-Verbindung vorausgesetzt, läuft das Streaming sogar, wenn die Konsole komplett ausgeschaltet ist.

More Read

Ps5 Pro Unboxing 1
Neues „Cross-Buy“-Icon auf der PS5: Plant Sony endlich ein echtes User-Upgrade?
Ps5 Pro Power Saver Mode
PS6 mit Disc-Laufwerk wäre eine Klimasünde – physische Spiele 100-mal schädlicher
playstation Adventskalender 2025
PlayStation Adventskalender 2025: Mehr als nur Türchen öffnen

SONY PlayStation Portal™ Cloud-Gaming

Spiele auf deiner PS5®-Konsole über WLAN oder Cloud in Konsolen-Qualität.

219,99 EURGet It Now

Mehr Komfort, mehr Funktionen

Neben dem Cloud-Feature bekommt PlayStation Portal eine neue Benutzeroberfläche mit drei klar getrennten Tabs für Remote Play, Cloud Streaming und Suche.

Technisch legt Sony ebenfalls nach:

  • 3D Audio funktioniert jetzt auch beim Streamen, egal ob über Kabel oder Sonys Pulse-Headsets.
  • Passcode-Lock schützt das Gerät vor neugierigen Händen.
  • Eine Netzwerkstatus-Anzeige hilft, Verbindungsprobleme schnell zu erkennen.
  • Und ja – In-Game-Käufe funktionieren nun direkt über den Stream. Keine Unterbrechung, kein Zurück auf die Konsole.

Dazu kommen Barrierefreiheitsoptionen wie anpassbare Schriftgrößen und Screenreader-Unterstützung.

Sony hat PlayStation Portal still und leise zu dem gemacht, was es von Anfang an hätte sein sollen: ein echter Handheld für das PS5-Ökosystem.

Das Cloud-Streaming-Update macht den Unterschied, endlich kann man PS5-Spiele unterwegs zocken, ohne dass daheim die Konsole röhrt. Die Bildqualität hängt natürlich weiter von der Leitung ab, aber das Konzept ergibt jetzt Sinn.

Ob sich der Kauf für 219 Euro lohnt, hängt also weniger von der Hardware ab, sondern davon, wie zuverlässig Sonys Cloud in der Praxis läuft. Wenn die Performance stimmt, ist das Portal plötzlich keine Kuriosität mehr, sondern der logischste Schritt in Sonys Streaming-Zukunft.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x