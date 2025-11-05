PlayStation Portal: Cloud Streaming ist jetzt offiziell, alle Details hier

Knapp zwei Jahre nach dem Start bekommt PlayStation Portal endlich das Feature, das viele schon beim Launch vermisst haben: echtes Cloud Streaming. Ab sofort können PlayStatiom Plus Premium-User ihre digitalen PS5-Spiele direkt auf dem Handheld streamen, ohne dass die heimische Konsole eingeschaltet sein muss.

Das klingt nach einem kleinen Detail, ist aber ein großer Schritt, der sich durch einen vorherigen Leak angedeutet hat. Damit wird PlayStation Portal erstmals zu einem wirklich eigenständigen Gerät, und nicht bloß zu einem teuren Zweitbildschirm für Remote Play.

PS5-Spiele direkt aus der Cloud

Zum Start sind laut Sony „tausende PS5-Titel“ streambar, darunter bekannte Spiele wie Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, GTA V, Resident Evil 4 oder Borderlands 4. Auch Spiele aus dem PS Plus- und Classics-Katalog wie Cyberpunk 2077 oder The Last of Us Part II Remastered sind dabei.

Neu ist außerdem, dass auch die eigenen digitalen PS5-Titel gestreamt werden können, nicht nur Inhalte aus Sonys Abo-Angebot. Damit wird PlayStation Portal auch für Käufer interessant, die ihre Spiele lieber besitzen statt mieten.

Das Ganze funktioniert selbst dann, wenn jemand anderes gerade die PS5 im Wohnzimmer nutzt. Eine stabile WLAN-Verbindung vorausgesetzt, läuft das Streaming sogar, wenn die Konsole komplett ausgeschaltet ist.

SONY PlayStation Portal™ Cloud-Gaming

Mehr Komfort, mehr Funktionen

Neben dem Cloud-Feature bekommt PlayStation Portal eine neue Benutzeroberfläche mit drei klar getrennten Tabs für Remote Play, Cloud Streaming und Suche.

Technisch legt Sony ebenfalls nach:

3D Audio funktioniert jetzt auch beim Streamen, egal ob über Kabel oder Sonys Pulse-Headsets.

funktioniert jetzt auch beim Streamen, egal ob über Kabel oder Sonys Pulse-Headsets. Passcode-Lock schützt das Gerät vor neugierigen Händen.

schützt das Gerät vor neugierigen Händen. Eine Netzwerkstatus-Anzeige hilft, Verbindungsprobleme schnell zu erkennen.

hilft, Verbindungsprobleme schnell zu erkennen. Und ja – In-Game-Käufe funktionieren nun direkt über den Stream. Keine Unterbrechung, kein Zurück auf die Konsole.

Dazu kommen Barrierefreiheitsoptionen wie anpassbare Schriftgrößen und Screenreader-Unterstützung.

Sony hat PlayStation Portal still und leise zu dem gemacht, was es von Anfang an hätte sein sollen: ein echter Handheld für das PS5-Ökosystem.

Das Cloud-Streaming-Update macht den Unterschied, endlich kann man PS5-Spiele unterwegs zocken, ohne dass daheim die Konsole röhrt. Die Bildqualität hängt natürlich weiter von der Leitung ab, aber das Konzept ergibt jetzt Sinn.

Ob sich der Kauf für 219 Euro lohnt, hängt also weniger von der Hardware ab, sondern davon, wie zuverlässig Sonys Cloud in der Praxis läuft. Wenn die Performance stimmt, ist das Portal plötzlich keine Kuriosität mehr, sondern der logischste Schritt in Sonys Streaming-Zukunft.