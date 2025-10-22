PlayStation Portal – Erfolg oder nur ein Achtungsergebnis?

Sony kann einen potenziellen Erfolg verbuchen, diesmal mit Zahlen zu PlayStation Portal. Laut Mat Piscatella von Circana, der regelmäßig die US-Verkaufsdaten auswertet, besitzt inzwischen mindestens jeder zwanzigste PS5-Besitzer in den USA auch eine PlayStation Portal. Die sogenannte Attach Rate liegt also über 5 %. Auf dem Papier klingt das solide, doch ist das wirklich ein Erfolg oder bloß ein hübsch verpacktes Randphänomen?

5 % Attach Rate – Erfolg oder bloß eine nette Zahl?

PlayStation Portal war von Beginn an ein Wagnis. Ein Handheld, der keine Spiele eigenständig ausführen kann, sondern nur Inhalte von der PS5 oder PS4 über das Internet streamt – für viele ein unnötiges Gimmick. Der Preis von rund 220 Euro, die Abhängigkeit von einer stabilen Verbindung und das Fehlen grundlegender Apps wie Netflix sorgten für reichlich Skepsis. Und dennoch: Die Nachfrage war zum Start überraschend hoch, teils überstieg sie Sonys eigene Lieferkapazitäten.

Wenn man die Zahlen nüchtern betrachtet, ist eine 5 %-Quote aber kein Grund für Euphorie. Zum Vergleich: Zubehör wie Controller oder Headsets erreichen oft weit höhere Werte, weil sie den Kern der Nutzung erweitern. Ein Gerät, das rein optional und funktional eingeschränkt ist, bewegt sich mit 5 % in einem eher respektablen, aber nicht überragenden Bereich. Die Zahl deutet eher darauf hin, dass das Portal eine loyale Nischenkundschaft gefunden hat, in Spielern, die häufig im Haushalt teilen, auf Reisen sind oder einfach den Komfort des Streamings schätzen.

Was Sonys Nischenhandheld über die Zukunft der PS6 verrät

Interessanter ist, was Sony daraus macht. Denn laut Berichten dient der Erfolg der PlayStation Portal als Argument, künftig stärker in mobile Hardware zu investieren. Die Rede ist von einem echten PS6-Handheld, der Spiele nativ abspielen könnte, also kein bloßer Streaming-Zwilling, sondern ein eigenständiges Gerät im Stil eines Steam Deck oder dem ROG Xbox Ally X. Sollte Sony diesen Weg gehen, wäre PlayStation Portal rückblickend womöglich der erste Testlauf, um das Marktinteresse für eine mobile PlayStation neu zu bewerten.

Unterm Strich bleibt PlayStation Portal ein Achtungserfolg – kein Flop, aber wahrscheinlich auch kein Hit. Es zeigt, dass ein gewisser Markt für Remote-Gaming existiert, auch wenn die Masse weiterhin lieber direkt am Fernseher spielt. In Zeiten, in denen Sony experimentell denkt und offenbar schon die PS6-Generation vorbereitet, ist das Portal immerhin ein Fingerzeig: Wer früh kleine Risiken eingeht, kann später groß profitieren, vorausgesetzt, das nächste Gerät kann mehr als nur spiegeln.