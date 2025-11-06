PlayStation Portal Firmware 6.0.0: Cloud-Streaming startet, aber nur mit PS Plus Paywall

Sony hat die Firmware-Version 6.0.0 für das PlayStation Portal veröffentlicht und liefert damit das bislang größte Update für das Remote-Play-Handheld. Die neue Software bringt zahlreiche Komfortverbesserungen, die das Gerät spürbar näher an ein eigenständiges PlayStation-Erlebnis heranführen. So lassen sich nun ausgewählte PS5-Spiele, die man digital besitzt, direkt per Cloud-Streaming starten, ein wichtiger Schritt, um PlayStation Portal unabhängiger von der heimischen Konsole zu machen.
Zudem hat Sony den Startbildschirm überarbeitet, das Schnellmenü erweitert und neue Funktionen integriert. 3D-Audio für kompatible Headsets, die Möglichkeit, Multiplayer-Einladungen direkt im Stream anzunehmen, und sogar eine Passcode-Sperre für mehr Sicherheit. Spieler können außerdem den Netzwerkstatus in Echtzeit prüfen, Barrierefreiheitsoptionen wie Textgröße und Screenreader nutzen oder direkt Feedback zu ihrem Streaming-Erlebnis senden.
Technisch ist das ein ordentlicher Sprung nach vorn, vor allem, weil Sony damit den Komfort seiner Cloud-Infrastruktur merklich verbessert. Doch der Fortschritt wird weiterhin von einer klaren Grenze gebremst: der PlayStation Plus Premium-Pflicht.
Die PlayStation Plus Premium-Paywall
Diese doppelte Bezahlschranke sorgt in der Community für wachsenden Unmut. Viele Spieler verstehen schlicht nicht, warum sie für Spiele, die sie längst digital gekauft haben, ein teures Abo abschließen müssen. PlayStation Portal ist schließlich kein Cloud-Gaming-Experiment, sondern ein Gerät, das den Zugriff auf die eigene Bibliothek vereinfachen soll. Ein Nutzer bringt es trocken auf den Punkt: „Naja, wenn ich dafür PS Plus buchen muss, um meine eigenen Spiele zu spielen… nö.“
Natürlich verweist Sony darauf, dass das Cloud-Streaming Infrastrukturkosten verursacht, ein Argument, das bei reinen Streaming-Titeln innerhalb des Abos noch nachvollziehbar wäre. Aber im Fall bereits gekaufter Spiele wirkt diese Begründung zunehmend konstruiert. Warum also nicht als Teil von PlayStation Plus Essential, das zumindest den Zugriff auf eigene Inhalte erlaubt?
Der Markt zeigt es doch deutlich. Wer Spielern mehr Freiheit bietet, gewinnt Vertrauen. Wer dagegen künstliche Barrieren errichtet, riskiert, dass selbst gute Hardware im Schatten der eigenen Paywall bleibt.
Gute Technik, fragwürdiges Modell
Dabei hat PlayStation Portal grundsätzlich enormes Potenzial. Das Design, die Haptik und das butterweiche Streaming zeigen, dass Sony hier kein halbes Produkt, sondern ein ernstzunehmendes Handheld für die eigene Plattform geschaffen hat. Mit 3D-Audio-Unterstützung und verbesserten Menüfunktionen wird das Gerät immer vielseitiger, technisch steht der Vision eines „PlayStation to go“ kaum mehr etwas im Weg.
Wäre da nicht das Geschäftsmodell. Denn der eigentliche Reiz des Portals – die Freiheit, seine Spiele überall zu spielen – wird durch Sonys Premium-Schranke ausgebremst. Für viele Spieler bleibt das Handheld daher ein „Nice to have“ statt einem Must-Have.
Starkes Update, schwache Strategie
Die Firmware 6.0.0 macht PlayStation Portal deutlich runder, komfortabler und technikseitig konkurrenzfähig. Sony beweist, dass man das Gerät ernst nimmt und konsequent weiterentwickelt. Doch solange Cloud-Streaming hinter der Premium-Paywall bleibt, wird das Handheld nie sein volles Potenzial entfalten.
Wer bereit ist, doppelt zu zahlen, bekommt ein starkes Erlebnis, für alle anderen bleibt das Gefühl, dass Sony den Zugang zu seiner eigenen Cloud ein wenig zu streng kontrolliert.
Eigene Bibliothek wenn doch nicht alle spiele aus der eigen Bibliothek enthalten sind genau mein Humor ^^
Ja das kann man schon verstehen warum man das bezahlbar machen aber macht man nicht ein extra Tier der nur eigene gekaufte spiele Bibliothek enthält (und zwar alle)
Und warum muss man in die ps app um den store zu besuchen dachte es geht von der portal aus aber nein man mus QR Code scanen und wird dann weiter geleitet über handy Browser wo man natürlich sich neu anmelden muss oder soll ich die ganze zeit über browser anmeldet sein um meine Käufe zu tätigen an das wirkt vertrauenswürdig bzw. Wozu hat man dann eigentlicheine Android/ios app dafür? Das heißt man braucht wieder ein extra Gerät total umständlich und nicht plug and play friendly. Gerade wenn man so sich über ally und Windows 11und deren koplizierteheit das maul zereist dann ist diese lösung auch nicht besser und dabei hätte man einfach nur verwandeln müssen.
Und übrigens dragonball spiele sind auch nicht in der Bibliothek entweder hat man sich nicht mit namco geeinigt oder kein plan warum ich nicht Zugriff auf meine Bibliothek habe obwohl das genau der selling point sein sollte..ah sony ah sony
Wahrscheinlich reicht die Rechenleistung nicht aus um den psn store nativ darzustellen auf der portal mit den ganzen inhalten anderes kann ich mir das nicht erklären
16 Euro im Monat. Nö.
Das lohnt sich nur mit extrem gutem WLAN, also scnonmal nicht im Hotel. Und zuhause macht man das eh via Remoteplay.
Ich find es gut, daß sie das anbieten, aber… nu ja, muß jeder für sich selbst entscheiden.