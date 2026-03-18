PlayStation Portal: Firmware-Update 7.0.0 mit 1080p High-Quality Mode verfügbar

Sony hat das System-Update auf Version 7.0.0 für die PlayStation Portal veröffentlicht. Die neue Firmware schaltet den versprochenen „1080p Hohe Qualität“-Modus frei und integriert spezifische Fehlerbehebungen direkt in das Schnellmenü der Hardware.

Das Kernstück der Version 7.0.0 ist die Erweiterung der Streaming-Optionen. Nutzer können ab sofort im Schnellmenü unter dem Punkt „Maximale Auflösung“ den Modus 1080p Hohe Qualität wählen. Dieser Modus zielt darauf ab, die Kompressionsartefakte durch eine höhere Bitrate zu minimieren.

Die Änderung der Qualitätseinstellungen während einer laufenden Session erfordert einen Neustart des Streams, um die neuen Parameter zu übernehmen. Damit reagiert Sony auf die Kritik an der Bildqualität bei schnellen Bewegungen, die im Standard-Modus oft durch Bandbreiten-Limitierungen beeinträchtigt wurde.

UX-Optimierungen für Cloud-Streaming und Trophäen

Die Patch Notes bestätigen zudem tiefgreifende Anpassungen für PlayStation Plus Premium-Mitglieder. Beim Cloud-Streaming von Game-Bundles ist es nun möglich, gezielt einzelne Titel aus einem Paket zu starten, anstatt nur die übergeordnete Kollektion aufzurufen.

Die soziale Komponente und das Belohnungssystem wurden ebenfalls synchronisiert:

Spieleinladungen: Eingehende Invites werden nun als aktive Benachrichtigung während des Streamings eingeblendet.

Eingehende Invites werden nun als aktive Benachrichtigung während des Streamings eingeblendet. Trophäen-Details: Die Mitteilungen bei Erfolgen enthalten nun detaillierte Informationen zum Namen und dem Icon der Trophäe.

Die Mitteilungen bei Erfolgen enthalten nun detaillierte Informationen zum Namen und dem Icon der Trophäe. Suchfunktion: Die Benutzeroberfläche der Suche wurde laut den offiziellen Notizen beschleunigt, um die Reaktionszeit zu verbessern.

Onboarding und Systemstabilität

Für die Ersteinrichtung entfällt das mühsame Tippen von Passwörtern auf dem Touchscreen. Die Version 7.0.0 ermöglicht den Login und die Account-Erstellung via QR-Code-Scan über ein Mobilgerät.

Zusätzlich zu den sichtbaren Features enthält das Update die obligatorischen Verbesserungen der Systemstabilität und Performance. Neu ist zudem die Integration von Tipps zur Fehlersuche direkt im Schnellmenü, was den Support-Weg für Nutzer bei Verbindungsproblemen verkürzen soll.

Version 7.0.0 ist ein notwendiges Wartungs- und Feature-Update. Besonders die manuelle Wahl der Bitrate (High Quality) bietet Enthusiasten mehr Kontrolle über das Streaming-Erlebnis. Die Systemsoftware steht ab sofort weltweit zum Download bereit und setzt eine aktive Internetverbindung voraus.

Parallel zum neuen Update hat Sony bestätigt, dass das Cloud-Streaming-Feature dazu beiträgt, dass mehr Nutzer PlayStation Plus Premium abonnieren.