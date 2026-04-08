PlayStation Portal Firmware Update 7.0.2 liefert nächsten Performanceschub

Sony hat das System-Update 7.0.2 für den PlayStation Portal Remote Player veröffentlicht, das gezielt die Systemperformance optimiert und die Benutzerfreundlichkeit der Menüs verbessert. Während das vorangegangene große Update 7.0.0 die technischen Weichen für High-Quality-Streaming stellte, dient die aktuelle Version 7.0.2 als notwendiger Stabilitäts-Anker, um diese neuen Features im Alltag abzusichern.

Nach dem großen Feature-Sprung der Vorwochen liefert Sony nun die nötige Feinabstimmung nach. Das Update auf Version 7.0.2 konzentriert sich auf die unsichtbaren, aber kritischen Bereiche des Handhelds: Die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems und die Klarheit der Benutzeroberfläche.

Performance-Schub für flüssigeres Menü-Handling

Die offizielle Patch-Note zur „Verbesserung der Systemsoftware-Leistung“ ist bei einem Streaming-Gerät wie dem Portal mehr als nur eine Standardfloskel. In der Praxis bedeutet dies oft eine Reduzierung der System-Latenz innerhalb der eigenen Menüs.

Version 7.0.2 Notes:

We’ve improved system software performance and stability.

We’ve improved the messages and usability on some screens.

Wer PlayStation Portal nutzt, kennt die kurzen Verzögerungen beim Aufrufen des Schnellmenüs während einer laufenden Streaming-Session. Version 7.0.2 setzt hier an, um den Wechsel zwischen Spiel-Stream und Systemeinstellungen reibungsloser zu gestalten. Für uns Spieler heißt das weniger Ruckler in der UI, wenn wir mitten im Match die Helligkeit anpassen oder den Akkustand prüfen wollen.

Klarere Kommunikation auf dem Screen

Der zweite Fokus lag zuletzt auf der Verbesserung der „Messages and Usability“. Sony hat hier gezielt Feedback zur Lesbarkeit und Verständlichkeit einiger Hinweistexte umgesetzt.

Präzisere Fehlermeldungen: Bei Verbindungsabbrüchen oder Bandbreiten-Problemen sind die Einblendungen nun deutlicher formuliert, was die Fehlersuche im eigenen Netzwerk erleichtert.

Bei Verbindungsabbrüchen oder Bandbreiten-Problemen sind die Einblendungen nun deutlicher formuliert, was die Fehlersuche im eigenen Netzwerk erleichtert. Menü-Führung: Einige Screens wurden optisch aufgeräumt, um die Navigation mit den Analogsticks intuitiver zu machen. Das betrifft vor allem die Bereiche, die mit dem neuen Cloud-Streaming-Service (für PS Plus Premium Mitglieder) eingeführt wurden.

Man darf nicht vergessen: PlayStation Portal ist ein reines Empfangsgerät. Jede noch so kleine Optimierung an der Systemstabilität trägt dazu bei, dass der Datenstrom weniger durch Hintergrundprozesse der Hardware gestört wird. Version 7.0.2 ist damit das Sicherheitsnetz für den kürzlich eingeführten 1080p High Quality Modus. Nur wenn das Betriebssystem stabil läuft, kann die Hardware die erhöhte Bitrate ohne Mikro-Ruckler verarbeiten.

Hattet ihr seit dem Cloud-Update mit Menü-Hängern zu kämpfen und laufen diese nach Version 7.0.2 bei euch jetzt flüssiger?