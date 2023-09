PlayStation Portal jetzt regulär vorbestellbar

Bei Händlern wie Amazon, Yodobashi, Sofmap, Aeon oder Nojima ( via ) war PlayStation Portal umgehend vergriffen. Unklar ist, wie hoch die Auslieferungsmenge war, die Sony an die Händler verteilt hat.

Der Handheld verfügt über einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde, um so direkt ins Spielgeschehen einzutauchen. Unterstützt werden außerdem die Funktionen des DualSense Wireless-Controllers, einschließlich haptischem Feedback und adaptiven Triggern in unterstützten Spielen.

What do you think?