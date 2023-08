PlayStation Portal Remote Player – Launch in 2023 & Preis bestätigt

„PlayStation Portal ist das perfekte Gerät für Gamer in Haushalten, in denen sie möglicherweise ihren Fernseher im Wohnzimmer mit anderen teilen müssen oder einfach PS5-Spiele in einem anderen Raum des Hauses spielen möchten,“ schreibt Sony zum idealen Anwendungsbereich.

Der PlayStation Portal Remote Player bringt laut Sony das PS5-Erlebnis in ein handliches Format, in dem man die wichtigsten Features der PS5 auf den kabellosen DualSense-Controllers überträgt, einschließlich adaptivem Trigger und haptischem Feedback. Zudem bietet man einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Zusammen mit den Griffen wird es wohl nicht das kleinste Gadget für zu Hause.

Sony nutzt den Auftakt der Gamescom, um weitere Details zum PlayStation Portal Remote Player zu enthüllen, was wohl der finale Name sein wird. Das PlayStation Portal Remote-Device, vormals Project Q , wird demnach noch 2023 für 219.99 EUR erhältlich sein.

