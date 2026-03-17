PlayStation Portal: Firmware-Update bringt 1080p High-Quality-Modus

Sony rollt ab dem 18. März ein globales System-Update für den PlayStation Portal Remote-Player aus, das die Streaming-Qualität durch einen neuen Bitraten-Modus steigert. Neben der visuellen Aufwertung integriert die Firmware diverse UX-Optimierungen für das Cloud-Streaming und den Onboarding-Prozess.

Höhere Bitrate für Remote Play und Cloud Streaming

Die zentralste technische Neuerung des Updates ist die Einführung des „1080p High Quality“-Modus. Während die maximale Auflösung hardwarebedingt bei 1080p verbleibt, erlaubt dieser Modus laut Sony eine höhere Bitrate im Vergleich zum bisherigen Standard. Das Ziel ist eine gesteigerte visuelle Treue und eine stabilere Bildwiedergabe sowohl beim lokalen Remote Play als auch beim Cloud-Streaming.

Nutzer müssen diesen Modus manuell über das Schnellmenü unter dem Punkt „Maximale Auflösung“ aktivieren. Die Änderung greift nicht unmittelbar im laufenden Betrieb, sondern erfordert einen Neustart der aktuellen Streaming-Session.

Inwieweit die höhere Bitrate die Anforderungen an die heimische Netzwerk-Infrastruktur oder die Internetleitung nach oben schraubt, wird die Praxis zeigen müssen; Sony liefert hierzu keine spezifischen Mbit/s-Vorgaben.

Optimierungen für Cloud-Dienste und Benutzeroberfläche

Das Update behebt zudem mehrere Baustellen innerhalb der Benutzeroberfläche, die speziell das mit PlayStation Plus Premium verknüpfte Cloud-Streaming betreffen. Ein signifikanter Kritikpunkt bei Spielesammlungen wurde behoben: Wenn Nutzer einen Stream von einer Produktseite eines Game-Bundles starten, erlaubt ein neues UI-Element nun die gezielte Auswahl eines einzelnen Titels aus diesem Paket.

Auch die soziale Integration wurde nachgebessert. Spiele-Einladungen werden jetzt direkt auf dem Bildschirm der PlayStation Portal angezeigt, sofern der gestreamte Titel dies unterstützt. Zuvor war die Signalisierung von Invites im Streaming-Modus oft unklar oder verzögert. Parallel dazu hat Sony die Trophy-Benachrichtigungen überarbeitet. Diese zeigen nun den Namen und das Bild der Trophäe an, wobei Platin-Trophäen inklusive der bekannten Animation ausgespielt werden.

Beschleunigtes Onboarding und Suche

Für Neukunden wurde der Ersteinrichtungsprozess (Onboarding) entschlackt. Die Erstellung eines PlayStation-Network-Accounts sowie der Login können nun über das Scannen eines QR-Codes mittels Mobilgerät abgewickelt werden. Das manuelle Tippen von Zugangsdaten auf der Bildschirmtastatur des Handhelds entfällt damit weitgehend.

Zudem wurde die Suchfunktion innerhalb der Software optimiert. Die On-Screen-Tastatur erscheint jetzt unmittelbar beim Aufrufen der Suche, was die Interaktionszeit verkürzen soll. Diese kleinen Anpassungen deuten darauf hin, dass Sony die Reibungspunkte in der Bedienung minimieren möchte, da die Nutzung des Cloud-Streamings laut offiziellen Zahlen stark ansteigt.

Interessant ist die strategische Einordnung der Hardware durch Sony: Seit dem letzten Update im November verzeichnete der Hersteller im Januar einen Anstieg der monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer um 162 % im Vergleich zum Vorjahr. Über 50 % der PS-Portal-Besitzer verfügen zudem über ein PlayStation Plus Premium-Abonnement. Diese Daten belegen, dass der Handheld zunehmend als dediziertes Endgerät für Cloud-Dienste statt nur als reines Remote-Play-Zubehör für die heimische Konsole wahrgenommen wird.

Auch die PS5, die PS5 Pro und die PS4 haben heute ein neues Firmware-Update erhalten, das PSSR 2-Support beinhaltet.