PlayStation Portal überholt PS5, PC und Mobile – Sony feiert Remote-Rekord

PlayStation Portal hat sich zwei Jahre nach dem Launch zum beliebtesten Gerät für PS5 Remote Play entwickelt, noch vor PC, PS4, Mobilgeräten und sogar der PS5 (über eine Zweikonsole) selbst. Das bestätigte Takuro Fushimi, Senior Manager im Produktmanagement, im Gespräch mit TechRadar Gaming.

„PlayStation Portal hat unsere Erwartungen übertroffen“, erklärt Fushimi. Vor dem Start habe es Skepsis gegeben, ob ein Gerät, das ausschließlich für Remote Play gedacht ist, überhaupt eine Zielgruppe finden würde. Doch die Zahlen sprechen für sich: PlayStation Portal-Nutzer sind laut Sony aktiver als alle anderen Remote-Player, im Schnitt rund zwei Stunden pro Session.

Cloud-Streaming macht PlayStation Portal flexibler

Mit dem jüngsten Update haben PlayStation-Plus-Premium-Mitglieder den Zugriff auf Cloud-Streaming erhalten, was Remote Play um eine entscheidende Funktion ergänzt. Erstmals kann jemand auf der PS5 ein Spiel starten, während eine andere Person zeitgleich ein anderes Spiel via Cloud auf PlayStation Portal streamt.

Fushimi betont, dass PlayStation Portal vorerst ein „ergänzendes Gerät“ innerhalb der PS5-Familie bleibe, kein eigenständiges System. Trotzdem öffne die neue Funktion laut Sony „mehr Optionen, um PS5-Inhalte flexibel zu genießen“, und dürfte nebenbei auch den Abonnentenzahlen von PlayStation Plus Premium helfen.

Ein Gerät zwischen Nische und Nerv der Zeit

Dass ein reines Streaming-Handheld erfolgreicher als Smartphones oder PCs für Remote Play ist, dürfte selbst bei Sony überraschen. Immerhin galt PlayStation Portal zum Start 2023 als riskantes Experiment, ein Produkt ohne lokale Spiele, aber mit Premium-Preis. Inzwischen scheint klar, dass die Idee, die PS5 ins Schlafzimmer oder auf die Terrasse zu holen, den Nerv der Zeit trifft, wenngleich man sich dieses Feature direkt zu Beginn gewünscht hätte.

Ob PlayStation Portal langfristig ein fester Bestandteil der PlayStation-Strategie bleibt, wird sich zeigen. Aber Sony dürfte Gefallen daran gefunden haben, dass ihr kleines Remote-Gadget mittlerweile deutlich mehr Nutzungsstunden sammelt, ein PR-Traum, den selbst Marketingabteilungen selten so klar geliefert bekommen.

Seht ihr im PlayStation Portal den Beginn einer echten Streaming-Zukunft oder bleibt das Handheld für euch nur ein nettes Zusatz-Gadget?