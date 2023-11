PlayStation Portal UI erstmals in Aktion zu sehen

Bislang gibt es unzählige Videos und Eindrücke zum Unboxing von PlayStation Portal, während man das Gerät in Aktion selbst bisher nicht zeigen konnte. Offenbar hat Sony dies bis zum offiziellen Launch in zwei Tagen untersagt, was jedoch nicht jeden interessiert.

Auf Youtube machen erste Videos die Runde, in denen PlayStation Portal erstmals in Aktion zu sehen ist. Dort wird vor allem die schnelle Verbindung mit der PS5 aufgezeigt, mit der sich PlayStation Portal umgehend koppelt. Das war ein zu erwartender Vorteil gegenüber der Nutzung von Smartphones und der Remote Play-App, die zuweilen etwas umständlicher ist.

Erwähnt wird auch, dass der Bildschirm auf der PS5 und PlayStation Portal gleichzeitig dargestellt / gespiegelt wird, was das Ganze zu einer Dual-Screen-Erfahrung macht. Theoretisch ließen sich damit auch exklusive Spielerfahrungen kreieren. Trotz LCD-Technologie lobt man außerdem die Helligkeit des Display.

Weitere Eindrücke vom PlayStation Portal Setup werden spätestens zum Launch am 15. November erwartet, dann auch mit finalen Eindrücken dazu, ob sich die 220 EUR teure Anschaffung auch wirklich lohnt.

User sehen bislang wenig Vorteile in PlayStation Portal

Denn das wird bisher am meisten bei PlayStation Portal kritisiert, nämlich dass der Handheld nur diese eine Funktion besitzt, in der eine Vielzahl an Usern keinen wirklichen Sinn erkennen kann. Eine direkte Cloud-Anbindung als „Killer-Feature“ schließt Sony bereits kategorisch aus.

Hinzu kommt, dass mit PlayStation Portal dann immer zwei Geräte gleichzeitig laufen – einmal der Handheld und einmal die PS5 im Hintergrund. Energietechnisch sicherlich fragwürdig, insbesondere dann, wenn man PlayStation Portal außerhalb des eigenen Netzwerks nutzen möchte. Das ist laut Sony zwar möglich, wirklich empfohlen wird es bisher aber nicht.

Gelobt wird überwiegend die tolle Verarbeitung von PlayStation Portal, die Sony typisch hochwertig ist und die Features der PS5 auf den Handheld überträgt, wie haptisches Feedback und die adaptiven Trigger. Viele haben sich bei diesem Preis allerdings ein OLED-Display gewünscht, welches man fast zeitlich mit dem neuen Steam Deck erhält, das nur einen Tag später erscheint und deutlich flexibler in den Anwendungsmöglichkeiten ist. Dieses hat mit über 500 EUR aber auch seinen Preis.