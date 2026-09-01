PlayStation-Preiserhöhungen: Wie Gaming für Nutzer systematisch teurer wird

Sony stellt das Modell der aggressiven Marktanteile ein. Statt Millionen neuer PlayStation 5 über Verlustgeschäfte in die Wohnzimmer zu drücken, zieht der Konzern das Geld ab sofort aus der bereits existierenden Käuferschicht.
Das Modell der reinen Hardware-Skalierung hat seine Grenze erreicht. Sony-CEO Hiroki Totoki bestätigte Investoren zuletzt das Offensichtliche: Die PlayStation 5 befindet sich in der zweiten Hälfte ihres Lebenszyklus und die Konsolenverkäufe flachen ab. Das ist die normale Dynamik einer Generation. Sony reagiert darauf nicht mit Rabatten, sondern mit Sparsamkeit beim Vertrieb.
Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier ordnet die Lage für die gesamte Branche richtig ein. Der Markt ist gesättigt. Die Zeiten unbegrenzter Neukundengewinnung sind vorbei. Wer in einem ausgereiften Marktumfeld seine Umsätze weiter steigern muss, hat mathematisch genau eine Variable. Der Ertrag pro Kunde muss steigen.
125 Millionen Nutzer als geschlossenes Verwertungsnetz
Sony greift für diesen Kurs auf ein Netzwerk von 125 Millionen monatlich aktiven Konten zu. Das Ziel heißt wiederkehrender Umsatz. Digitale Spielkäufe, Zusatzinhalte, In-Game-Transaktionen und die jüngsten Preisanpassungen bei Abonnements wie PlayStation Plus bilden das Fundament. Ab hier wird jetzt richtig zugelangt.
Der schrittweise Abschied vom physischen Laufwerk passt lückenlos in diese Rechnung. Digitale Verkäufe streichen Produktions-, Logistik- und Handelskosten ersatzlos aus der Bilanz. Die Marge bleibt im Konzern. Der Circana-Analyst Matt Piscatella unterstreicht diese Ausrichtung der großen Publisher. Sämtliche Stellschrauben werden gedreht, um mehr Ertrag aus der bestehenden Basis herauszupressen.
Der Wegfall physischer Datenträger hat handfeste Konsequenzen für das Portemonnaie. Der Gebrauchtmarkt bricht weg. Preisvergleiche zwischen Retail-Händlern verlieren ihre Wirkung, die Preishoheit liegt nach dem Ende des Laufwerks exklusiv beim Plattformbetreiber. Das digitale Monopol steht.
Das Laufwerk ist nur der Anfang
Sony entfernt nicht nur ein Plastiklaufwerk aus der Produktionsstraße. Das Unternehmen tilgt die letzte Schnittstelle zum freien Markt. Bisher wichen Käufer bei Preiserhöhungen im PlayStation Store auf den Einzelhandel oder gebrauchte Discs aus. Dieser Ausweichmechanismus fällt weg. Wenn Sony den Preis für Spiele oder Abos anhebt, zahlen Kunden den aufgerufenen Betrag oder verzichten gänzlich auf das Produkt. Alternative Verkaufsstellen existieren im digitalen Ökosystem schlicht nicht.
Wer nur auf das verschwindende Laufwerk blickt, sieht die falsche Baustelle. Sony baut das PlayStation-System zu einer geschlossenen Verwertungskette um, in der 125 Millionen Bestandskunden das stagnierende Hardware-Wachstum finanziell auffangen. Teurere Abos wie PlayStation Plus Premium, steigende Softwarepreise und das Ende des Gebrauchtmarkts zeigen die Richtung. Am Ende entscheidet der Geldbeutel im Store.
Tja,
aber ein bisschen kurz gedacht !
Das hätte man bei der PS 1 machen können, wo dann eine Lara Croft auf einmal rauskam oder ein Resident Evil oder Final Fantasy in seiner neuen 7 Optik. Aber so hat man doch eine große Bibliothek und groß neu kann man das Rad der Spiele auch nicht erfinden. Welche großen Innovationen kann man denn noch erwarten, außer Fortsetzungen ? Die Playstation 5 die eigentlich eine 4 Pro ist u.s.w
Chjoa.
Keine kaufen.
Kein Problem.
Hab noch genug andrere Hobbys.
Das wollen die Sony-Fanboys nicht hören/lesen. Obwohl Sony ja offiziell gesagt hat, dass jetzt das grosse Melken beginnt. „Nur digital“ ist das mit der erste Schritt. Und sobald man eingezäunt ist ohne keine Alternative mehr hat, heißt es „jetzt wird gemolken“!
Keiner wird gezwungen, dann spielen manche eben Switch, manche Xbox, manche Brettspiele.
Vor 8 Tagen Playstation 5 für 730€ gekauft. Nun geht der Kasten wieder zurück. Das Angebot im Höchsten Plus Form ist voll der Rotz, und das man dann noch für Ubisoft und und und extra Zahlen soll. Und ich habe keine Bock mir für unmengen an Geld nur Spiele lizenzen zu kaufen. Lege mir dann doch lieber Rechner zu. Danke für nichts Sony.
Früher wäre der Preis einer Konsole wegen alter Technik gesunken.
Du zahlst ja mehr wie die frisch rauskam. Dann doch lieber die Switch 2
Ja Sonys Plan die preise hochziehen im Monopol Store
Enes Kaya wo hat sony das monopol ? Xbo store nintendo store und alle PCs stors. Dazu kommt noch das sie Codes auch in laden bringen wollen. Auch wenn es exklusive ist kann man es noch billig bekommen
Dann könnte sich ja Sony den ganzen Ärger sparen.
Glaube nicht das die auf solch eine negativ Werbung stehen.
Das der Markt gänzlich an Hardware gesättigt ist glaube ich nicht. Der kürzlich veröffentlichte Jahresbericht Game e.V. hat eine Steigerung der Konsolenverkäufen und Handhelds auf +26% gegenüber dem Vorjahr verkündet und Deutschland ist mitnichten ein „Weltmarkt“. Das man zum Ende einer Generation weniger verkauft ist klar aber das würde ich nicht als die Hauptursache betrachten viel mehr die drastischen Preiserhöhungen in den letzten 2 Jahren die alle Hersteller durch die Bank machen mussten.
Natürlich ist er es nicht !
Der Markt ist erst gesättigt wenn man mit den Preisen runter geht und keiner dann kauft. Aber die denken das GTA ihr Glücksritter darstellt.