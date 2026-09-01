PlayStation-Preiserhöhungen: Wie Gaming für Nutzer systematisch teurer wird

Sony stellt das Modell der aggressiven Marktanteile ein. Statt Millionen neuer PlayStation 5 über Verlustgeschäfte in die Wohnzimmer zu drücken, zieht der Konzern das Geld ab sofort aus der bereits existierenden Käuferschicht.

Das Modell der reinen Hardware-Skalierung hat seine Grenze erreicht. Sony-CEO Hiroki Totoki bestätigte Investoren zuletzt das Offensichtliche: Die PlayStation 5 befindet sich in der zweiten Hälfte ihres Lebenszyklus und die Konsolenverkäufe flachen ab. Das ist die normale Dynamik einer Generation. Sony reagiert darauf nicht mit Rabatten, sondern mit Sparsamkeit beim Vertrieb.

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier ordnet die Lage für die gesamte Branche richtig ein. Der Markt ist gesättigt. Die Zeiten unbegrenzter Neukundengewinnung sind vorbei. Wer in einem ausgereiften Marktumfeld seine Umsätze weiter steigern muss, hat mathematisch genau eine Variable. Der Ertrag pro Kunde muss steigen.

125 Millionen Nutzer als geschlossenes Verwertungsnetz

Sony greift für diesen Kurs auf ein Netzwerk von 125 Millionen monatlich aktiven Konten zu. Das Ziel heißt wiederkehrender Umsatz. Digitale Spielkäufe, Zusatzinhalte, In-Game-Transaktionen und die jüngsten Preisanpassungen bei Abonnements wie PlayStation Plus bilden das Fundament. Ab hier wird jetzt richtig zugelangt.

Der schrittweise Abschied vom physischen Laufwerk passt lückenlos in diese Rechnung. Digitale Verkäufe streichen Produktions-, Logistik- und Handelskosten ersatzlos aus der Bilanz. Die Marge bleibt im Konzern. Der Circana-Analyst Matt Piscatella unterstreicht diese Ausrichtung der großen Publisher. Sämtliche Stellschrauben werden gedreht, um mehr Ertrag aus der bestehenden Basis herauszupressen.

Der Wegfall physischer Datenträger hat handfeste Konsequenzen für das Portemonnaie. Der Gebrauchtmarkt bricht weg. Preisvergleiche zwischen Retail-Händlern verlieren ihre Wirkung, die Preishoheit liegt nach dem Ende des Laufwerks exklusiv beim Plattformbetreiber. Das digitale Monopol steht.

Das Laufwerk ist nur der Anfang

Sony entfernt nicht nur ein Plastiklaufwerk aus der Produktionsstraße. Das Unternehmen tilgt die letzte Schnittstelle zum freien Markt. Bisher wichen Käufer bei Preiserhöhungen im PlayStation Store auf den Einzelhandel oder gebrauchte Discs aus. Dieser Ausweichmechanismus fällt weg. Wenn Sony den Preis für Spiele oder Abos anhebt, zahlen Kunden den aufgerufenen Betrag oder verzichten gänzlich auf das Produkt. Alternative Verkaufsstellen existieren im digitalen Ökosystem schlicht nicht.

Wer nur auf das verschwindende Laufwerk blickt, sieht die falsche Baustelle. Sony baut das PlayStation-System zu einer geschlossenen Verwertungskette um, in der 125 Millionen Bestandskunden das stagnierende Hardware-Wachstum finanziell auffangen. Teurere Abos wie PlayStation Plus Premium, steigende Softwarepreise und das Ende des Gebrauchtmarkts zeigen die Richtung. Am Ende entscheidet der Geldbeutel im Store.