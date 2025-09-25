PlayStation Pulse Elevate: Sonys erste Wireless-Gaming-Lautsprecher vorgestellt

Sony erweitert sein Audio-Portfolio um PlayStation Pulse Elevate, die ersten kabellosen Lautsprecher speziell für Desktop-Gaming und PlayStation Portal. Präsentiert während des State of Play, kombinieren sie Sonys bewährte Audio-Technologien aus Pulse Elite und Pulse Explore in einem tragbaren Format, und bringen endlich echten Stereo-Sound ohne Headset an den Schreibtisch.

Für Spieler auf PS5, PC oder Mac verspricht Pulse Elevate laut Sony „lebensechtes“ Audio, ultra-niedrige Latenz und verlustfreie PlayStation Link-Konnektivität. Das Ganze funktioniert sogar unterwegs mit PlayStation Portal oder Smartphones via Bluetooth.

Lifelike Sound & Tempest 3D Audio

Jeder Lautsprecher nutzt planar-magnetische Treiber, die den gesamten hörbaren Frequenzbereich abdecken. Wer PS5-Spiele mit Tempest 3D AudioTech spielt, profitiert von präzise platzierten Audiohinweisen, also Schritte, Umgebungsgeräusche oder feindliche Signale hören Spieler genau da, wo sie herkommen sollen. Zusätzlich sorgen eingebaute Woofer für kräftige Bässe, die das Klangbild abrunden. Kurz: Die Spiele klingen so, wie sie gedacht sind, und nicht wie durch einen billigen Stereo-Filter.

Pulse Elevate bringt außerdem ein eingebautes Mikrofon mit, das über KI-Noise-Cancelling unerwünschte Hintergrundgeräusche entfernt. Voice-Chat ohne Headset wird so erstmals richtig komfortabel. Dank PlayStation Link hören Spieler Audio praktisch ohne Verzögerung. Gleichzeitig kann ein zweites Bluetooth-Gerät Musik oder Chat-Signale ausgeben. Ein USB-C-Adapter liegt ebenfalls bei.

Pulse Elevate: Sonys erste kabellose Gaming-Lautsprecher bringen 3D-Sound und KI-Mikro direkt auf den Gaming-Desk

Flexibilität & Individualisierung

Die Lautsprecher sind nicht nur stationär nutzbar. Mit eingebautem Akku lässt sich Pulse Elevate unterwegs einsetzen, etwa beim Gaming über PlayStation Portal. Die Audioausrichtung lässt sich horizontal und vertikal anpassen, über PS5 oder PC können EQ, Sidetone, Lautstärke und Mikrofon stummgeschaltet werden.

Farblich gibt es die Wahl zwischen Midnight Black und Weiß. Ein genauer Launch-Termin für 2026 wird noch nachgereicht.

PlayStation Pulse Elevate zeigt, dass Sony ernsthaft in Desktop-Audio investiert. Wer echten Gaming-Sound will, ohne permanent ein Headset aufzusetzen, bekommt hier offenbar ein solides Paket aus niedriger Latenz, präziser 3D-Audio-Positionierung und flexibler Nutzung. Die Lautsprecher werden vermutlich nicht günstig, aber technisch spannend – für Desktop-Gamer, die Wert auf Immersion legen, lohnt sich ein genaues Hinsehen.