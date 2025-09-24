PlayStation Rewards: Bezahlen, um belohnt zu werden – genial oder dreister Witz?

PlayStation hat es mal wieder geschafft: Ein neues „Rewards“-Programm, das so klingt, als würden Fans endlich belohnt – und am Ende doch nur die Kasse klingelt. PlayStation Rewards heißt das Ganze, der offensichtliche Nachfolger von PlayStation Stars. Aber statt Punkten, Rabatten oder echten Boni gibt’s hier die revolutionäre Idee: „Deine Belohnung ist das Recht, unser Merch kaufen zu dürfen.“

Ja, wirklich. Du grindest dir die Finger wund, sammelst Trophäen, wirst von Jin Sakai höchstpersönlich zum „Living Legend“ ernannt, und darfst dir dafür ein Pin für 28 Euro bestellen. Plus Versand. Das ist ungefähr so charmant wie eine Happy Meal-Tüte, in der statt Spielzeug ein Zettel liegt: „Herzlichen Glückwunsch, du darfst dir etwas im Laden kaufen.“

Von PlayStation Stars zu „Play to Pay“

Kleine Erinnerung: PlayStation Stars war Sonys Bonusprogramm, bei dem man zumindest einen minimalen Gegenwert zurückbekam. Ein paar Cents hier, digitale Sammelbilder da, nicht viel, aber immerhin eine Geste. Doch nachdem Sony das Programm schleichend ausgehöhlt hat, wurde es nun offiziell beerdigt.

Die Auferstehung in Form von PlayStation Rewards wirkt dagegen wie ein schlechter Zaubertrick. Wer die Platin-Trophäe in Ghost of Tsushima hat, darf sich jetzt ein exklusives Pin sichern. Und wer die Gold-Trophäe „Mono No Aware“ besitzt, bekommt Zugang zu einem T-Shirt – für stolze 33 Euro.

Früher: „Danke fürs Spielen, hier ist ein kleiner Rabatt.“

Heute: „Danke fürs Spielen, hier ist dein Einkaufswagen.“

Fan-Service oder FOMO-Shop?

Offiziell heißt es, die Aktion sei ein „Dankeschön an die Fans“. Inoffiziell sieht es aus, als wolle man FOMO künstlich aufpumpen. Limitierte Stückzahlen, Regionssperren, feste Bestellfristen – alles Faktoren, die den Sammeltrieb kitzeln sollen.

Aber statt Begeisterung erntet Sony im PlayStation Blog vor allem Spott. „Scamstation“, „Play to Pay“ und „Das Privileg, bezahlen zu dürfen“ sind nur einige der Kommentare. Viele Fans sehen die Aktion als weiteren Beleg dafür, dass Sony den Draht zur Community verloren hat. Preiserhöhungen bei PlayStation Plus, schwächelnde Retro-Auswahl, jetzt auch noch ein pseudo-exklusiver Merch-Shop – das Gesamtbild ist nicht gerade schmeichelhaft.

Natürlich gibt es auch einige Stimmen, die die Idee prinzipiell gut finden. Exklusives Merch zu bestimmten Spielen? Klar, warum nicht. Aber die Umsetzung macht es sich unnötig schwer. Wenn schon „Rewards“, warum nicht wenigstens rabattiert oder mit echtem Bonus für Trophäenjäger? So wirkt es, als wolle man den Fans eine Ehrenmedaille verleihen, und dann gleich noch die Quittung hinterherschieben.

Ein Marketing-Kunststück: „Rewards“ ohne Reward

Man muss es Sony lassen: Der Begriff „Rewards“ war selten so kreativ gedehnt. Schließlich gibt es hier keine Belohnung im klassischen Sinne, sondern nur ein exklusives Kaufrecht. In jedem anderen Kontext würde man das als „Shop“ bezeichnen. Doch Shop klingt nach Arbeit, Rewards nach Wertschätzung. Voilà, das PR-Problem ist gelöst, zumindest auf dem Papier.

Das Absurde daran: Gerade Ghost of Tsushima ist ein Spiel, das für viele Fans eine besondere emotionale Bindung hat. Die Platin-Trophäe ist kein Selbstläufer, sie erfordert Hingabe. Anstatt diese Hingabe wirklich zu würdigen, gibt es jetzt den Hinweis: „Hey, schön, dass du 80 Stunden deines Lebens geopfert hast – jetzt darfst du unser Shirt kaufen.“

„Belohnung“ ist das neue „Paywall“

Ich liebe Ghost of Tsushima, keine Frage. Aber PlayStation Rewards ist so durchschaubar, dass selbst Jin Sakai im Graben rollen würde. Das Ganze riecht nicht nach Wertschätzung, sondern nach verzweifeltem Versuch, mit Minimalaufwand noch ein bisschen Merch-Geld abzugreifen.

Ob Fans bei der PS6 noch dieselbe Geduld haben, wenn man ihnen wieder „Belohnungen“ verkauft, ist fraglich. Klar ist nur: So verspielt man Vertrauen schneller, als man ein Trophäen-Popup wegdrückt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.