PlayStation sagt Konzertreihe an mehreren Orten kommentarlos ab – Fans verärgert

Sony sorgt einmal mehr für Verwirrung in der Community: Ohne offizielle Erklärung wurden mehrere geplante Veranstaltungen des „PlayStation The Concert“ abgesagt. Das Live-Musik-Event, das im Oktober 2024 angekündigt wurde und eigentlich am 19. April 2025 starten sollte, scheint nun in zahlreichen Ländern nicht mehr stattzufinden – sehr zum Ärger der Fans.

Still und heimlich: PlayStation Concert verschwindet aus dem Programm

In den letzten Tagen häuften sich Berichte auf Reddit, dass Ticketinhaber aus Dänemark, Deutschland, Schweden, Italien und Österreich Stornierungsbenachrichtigungen erhalten haben. Besonders irritierend: Offizielle Statements seitens Sony oder der Veranstalter gibt es bislang nicht. Wer sich auf das Event gefreut hatte, steht nun vor offenen Fragen.

Zunächst hielten einige die Absagen für einen verspäteten Aprilscherz. Doch mit immer mehr gleichlautenden Meldungen wurde klar: Hier geht es um eine ernsthafte Entscheidung. Ein schwedischer Nutzer bemerkte sogar, dass Sonys lokaler Partner alle Hinweise auf das Konzert von seiner Website entfernt hatte – als hätte es das Event nie gegeben.

Stattfinden wird die Konzertreihe in Deutschland derzeit noch in:

Berlin

Düsseldorf

Leipzig

München

Oberhausen

Hierfür können auch weiterhin Tickets gebucht werden.

Schleppender Ticketverkauf oder organisatorisches Chaos?

In Irland scheint das Konzert zwar noch auf dem Plan zu stehen, aber ein Spieler berichtete, dass der Ticketverkauf dort miserabel laufe. Gerüchten zufolge könnte auch Irland bald betroffen sein. Ob ein mangelndes Interesse oder interne Planungsprobleme der Grund für die Absagen sind, bleibt unklar.

Für betroffene Fans ist das jedoch wenig tröstlich. Viele hatten bereits Flüge gebucht, Hotels reserviert oder sich extra Urlaub genommen. Während Rückerstattungen für die Tickets wahrscheinlich sind, bleibt der Ärger über die kurzfristige Absage bestehen. Wer entschädigt sie für nicht stornierbare Reisekosten? Und warum hält sich Sony mit einer Erklärung so bedeckt?

Die Community spekuliert munter weiter – doch eines ist sicher: Das Vertrauen in Sonys Event-Management hat in den letzten Tagen einen ordentlichen Dämpfer bekommen.

Für diehenigen, die sich weiterhin auf das Event freuen können, gibt es nachfolgend unser Video-Special zur PlayStation-Konzertreihe: