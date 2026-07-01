PlayStation-Shitstorm: Community droht nach Disc-Aus mit Boykott

Sony stellt im Januar 2028 die Produktion physischer Spielediscs für alle neuen PlayStation-Titel ein. Die offizielle Ankündigung von Sid Shuman entzieht dem physischen Markt in knapp zwei Jahren die Existenzgrundlage. Neuerscheinungen wandern exklusiv in den PlayStation Store. Der Einzelhandel wird zum reinen Verkäufer von Download-Guthaben degradiert.

Das Argument der Konsumentenpräferenz ist eine Nebelkerze. Sony schafft schlicht das Angebot ab, um die eigene Marge durch den Wegfall von Presswerken, Logistik und Zwischenhändlern zu maximieren. Die Quittung folgt prompt.

Über 1000 Wut-Kommentare im hauseigenen PlayStation Blog innerhalb weniger Stunden zeigen das Ausmaß des Schadens. Langjährige Stammkunden kündigen den Plattformwechsel an. So formuliert es ein User drastisch: „So nach 20 Jahren Marken-Support werde ich ab Januar 2028 kein PlayStation-Spieler mehr sein.“ Sony verliert die Core-Gamer. Es ist das Ende einer Ära.

Store-Schließungen zeigen das Risiko digitaler Lizenzen

Besonders fatal wirkt das Timing der Ankündigung. Gleichzeitig mit dem Disc-Aus gab Sony das endgültige Ende der digitalen Stores für PlayStation 3 und PlayStation Vita bekannt. Diese Parallelschaltung zeigt die Risiken der rein digitalen Zukunft für jeden Sammler. Nutzer wie cai_behr kritisieren das scharf: „PlayStation stellt den Disc-Verkauf ein […] und gleichzeitig werden die PS3- und Vita-Stores geschlossen, ohne Ersatz. Wie soll das eine gute Neuigkeit sein?“ Digitale Käufe sind vergänglich. Das ist jetzt Fakt.

Wer 80 EUR für ein digitales Spiel bezahlt, besitzt nichts weiter als ein temporäres Nutzungsrecht. Erst kürzlich löschte Sony gekaufte Film- und Serieninhalte aus den Bibliotheken der User, weil Vertriebslizenzen ausliefen. Wird der Server abgeschaltet oder das PSN-Konto gesperrt, ist das Geld weg. Der Gebrauchtmarkt bricht ab 2028 für Neureleases komplett weg. Kein Teilen, kein Wiederverkauf, keine Refinanzierung des Hobbys. Das System schließt sich.

Die Abwanderung zum PC und zu Nintendo hat begonnen

In den Reaktionen zeichnen sich zwei klare Auswege ab: der PC und Nintendo. Wenn Konsolenspiele ohnehin nur noch als flüchtige Digitallizenz existieren, verliert die Konsole ihr wichtigstes Argument. Auf Steam existiert durch Drittanbieter zumindest ein echter Preiswettbewerb, und der Online-Multiplayer kostet keine monatliche Abo-Gebühr. „Ich spiele dann lieber auf dem PC“, resümiert User herrtrigger. Nintendo wiederum punktet bei Sammlern, weil das Unternehmen weiterhin auf physische Cartridges setzt.

Zusätzlich belastet die Hardware-Preisentwicklung die Stimmung. Angesichts von Gerüchten über eine PS6 im vierstelligen Preisbereich entzieht Sony den Spielern die Möglichkeit, durch den Verkauf alter Software die Next-Gen-Hardware zu subventionieren. Die Rechnung geht für viele nicht mehr auf.

Sonys Entscheidung ist ein rein wirtschaftlich getriebener Hard Cut, der die Besitzrechte der Verbraucher de facto aushebelt. Die PlayStation 6 wird vermutlich als rein digitales System konzipiert. Für den Endkunden bedeutet das ab 2028 totale Abhängigkeit von den Preisen des PlayStation Stores und das Ende des Spiele-Eigentums. Wer seine Spiele wirklich besitzen will, muss der PlayStation den Rücken kehren.