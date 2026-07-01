PlayStation-Shitstorm: Community droht nach Disc-Aus mit Boykott

Sony stellt im Januar 2028 die Produktion physischer Spielediscs für alle neuen PlayStation-Titel ein. Die offizielle Ankündigung von Sid Shuman entzieht dem physischen Markt in knapp zwei Jahren die Existenzgrundlage. Neuerscheinungen wandern exklusiv in den PlayStation Store. Der Einzelhandel wird zum reinen Verkäufer von Download-Guthaben degradiert.
Das Argument der Konsumentenpräferenz ist eine Nebelkerze. Sony schafft schlicht das Angebot ab, um die eigene Marge durch den Wegfall von Presswerken, Logistik und Zwischenhändlern zu maximieren. Die Quittung folgt prompt.
Über 1000 Wut-Kommentare im hauseigenen PlayStation Blog innerhalb weniger Stunden zeigen das Ausmaß des Schadens. Langjährige Stammkunden kündigen den Plattformwechsel an. So formuliert es ein User drastisch: „So nach 20 Jahren Marken-Support werde ich ab Januar 2028 kein PlayStation-Spieler mehr sein.“ Sony verliert die Core-Gamer. Es ist das Ende einer Ära.
Store-Schließungen zeigen das Risiko digitaler Lizenzen
Besonders fatal wirkt das Timing der Ankündigung. Gleichzeitig mit dem Disc-Aus gab Sony das endgültige Ende der digitalen Stores für PlayStation 3 und PlayStation Vita bekannt. Diese Parallelschaltung zeigt die Risiken der rein digitalen Zukunft für jeden Sammler. Nutzer wie cai_behr kritisieren das scharf: „PlayStation stellt den Disc-Verkauf ein […] und gleichzeitig werden die PS3- und Vita-Stores geschlossen, ohne Ersatz. Wie soll das eine gute Neuigkeit sein?“ Digitale Käufe sind vergänglich. Das ist jetzt Fakt.
Wer 80 EUR für ein digitales Spiel bezahlt, besitzt nichts weiter als ein temporäres Nutzungsrecht. Erst kürzlich löschte Sony gekaufte Film- und Serieninhalte aus den Bibliotheken der User, weil Vertriebslizenzen ausliefen. Wird der Server abgeschaltet oder das PSN-Konto gesperrt, ist das Geld weg. Der Gebrauchtmarkt bricht ab 2028 für Neureleases komplett weg. Kein Teilen, kein Wiederverkauf, keine Refinanzierung des Hobbys. Das System schließt sich.
Die Abwanderung zum PC und zu Nintendo hat begonnen
In den Reaktionen zeichnen sich zwei klare Auswege ab: der PC und Nintendo. Wenn Konsolenspiele ohnehin nur noch als flüchtige Digitallizenz existieren, verliert die Konsole ihr wichtigstes Argument. Auf Steam existiert durch Drittanbieter zumindest ein echter Preiswettbewerb, und der Online-Multiplayer kostet keine monatliche Abo-Gebühr. „Ich spiele dann lieber auf dem PC“, resümiert User herrtrigger. Nintendo wiederum punktet bei Sammlern, weil das Unternehmen weiterhin auf physische Cartridges setzt.
Zusätzlich belastet die Hardware-Preisentwicklung die Stimmung. Angesichts von Gerüchten über eine PS6 im vierstelligen Preisbereich entzieht Sony den Spielern die Möglichkeit, durch den Verkauf alter Software die Next-Gen-Hardware zu subventionieren. Die Rechnung geht für viele nicht mehr auf.
Sonys Entscheidung ist ein rein wirtschaftlich getriebener Hard Cut, der die Besitzrechte der Verbraucher de facto aushebelt. Die PlayStation 6 wird vermutlich als rein digitales System konzipiert. Für den Endkunden bedeutet das ab 2028 totale Abhängigkeit von den Preisen des PlayStation Stores und das Ende des Spiele-Eigentums. Wer seine Spiele wirklich besitzen will, muss der PlayStation den Rücken kehren.
Alles wird in Zukunft digital, der PC ist es schon lange und der Rest zieht nach. Wer also boykottiert, kann nur noch auf alten Konsolen Spielen oder gar nicht mehr.
Niklas du widersprichst dir selbst mit dem anderen Artikel am gleichen Tag.
„Digital-only ist längst Realität
Bei PlayStation und Xbox ist die digitale Verschiebung längst Realität, da der Download-Anteil in Europa hier inzwischen deutlich über der 50-Prozent-Marke liegt. Online-Multiplayer-Titel und Service-Games werden nahezu ausschließlich digital konsumiert.“
Und hier interpretierst du es einleitend als Nebelkerze.
Ergibt keinen Sinn.
Ist mir hier schon öfters aufgefallen
Stört mi nit . Kauf seit knapp 2 Jahren keine Disc mehr.
#SaveTheDisc
Vor allem nachdem gerade 500 teils gekaufte Filme einfach von Sonys Servern gelöscht wurden.
Wie blöd kann man sein sowas zu unterstützen?
Sebastian Saushus in Deutschland bereits 2022
Ich verstehe die Befürworter und auch diejenigen nicht, denen das völlig egal ist. Die sehen gar nicht, was daraus langfristig resultiert. Mit dem Ende der Disc verschwinden der Gebrauchtmarkt, der Preiswettbewerb zwischen Händlern und ein wichtiger Teil der Konkurrenz. Am Ende bleibt nur noch das geschlossene Ökosystem des Herstellers. Weniger Wettbewerb bedeutet langfristig mehr Preismacht – profitieren werden davon nicht die Verbraucher.
Lucien Noctus 2026 braucht man kein Wettbewerb mehr es ist beschlossene sache und damit müssen sammler klarkommen
Daniel Wagner die Tragweite ist dir scheinbar nicht bewusst. Auch DU als Digitalist wirst dafür bezahlen und darunter leiden müssen.
Sebastian Saushus Ach ich kaufe immer vollpreis mich betrifft das nicht
Daniel Wagner gut, denn Vollpreis wird dadurch, gerade im Konsolen Ökosystem, deutlich über 80 Euro liegen und auch lange so bleiben. Durch den Wegbruch der Gebrauchtspiele werden die Preise nicht mehr sinken.
Im PC Segment ist das nur deswegen anders, weil noch immer kein Kopierschutz gefunden wurde, der nicht zu knacken ist. Wäre das anders, wären auch da die Preise hoch.
Der Handel verkauft weiterhin ab 2028 Spiele, nur ist dann halt ein Downloadcode in der Verpackung.
Was mich hier am meisten interessiert ist was mit den bisher gekauften physischen Games passiert. Wird es ein optionales Laufwerk geben damit man die noch spielen kann oder wird man gezwungen die für die PS6 digital neu zu kaufen.
Nichts wird passieren. Du behältst diene alte Konsole mit Laufwerk oder du hast verloren. Digital neu kaufen wäre genau das, was Sony in die Karten spielt, sollte man absolut vermeiden. Aber ich befürchte, dass selbst das die Leute nicht abschreckt.
Frage an euch alle. Wieso mekert ihr? Der großteil aller spieler auf der Playstation kauft nur noch Digital, somit seid ihr selbst schult.
und jetzt die Playstation zu boykotieren und zum PC zu wechseln nur weil sie keine Disc anbietet ist ein wiederspruch an sich, der PC hat seid knapp 10 Jahren keine Disc mehr und ist rein Digital.
Und, mal ehrlich was ist so schlimm dabei, spiele brauchen meist eh mehr wie 100 gb und in zukunft noch mehr, und sind zum start meist mit mehr oder weniger vielen bugs versehen, sprich du brauchst so oder so einen download.
Wieso sind diejenigen Schuld, die überwiegend physisch kaufen? Wenn du einen Schuldigen suchst, dann doch diejenigen, die eben nur digital kaufen!
Und dein letzter Absatz ist einfach nur falsches Wissen, was nachgelabert wird. Es ist bei der PlayStation eben NICHT so, dass die meisten Spiele nicht komplett auf Disc sind oder einen Patch benötigen – im Gegenteil, schau einfach auf doesitplay nach.
So sie haben es geschafft und Kündigen es für die Zukunft von PS5 an und vor allem für die PS6 die nach dieser Entscheidung 100% Rein Digital ohne Laufwerk Verkauft wird.
Das war’s ab jetzt war das meine letzte Playstation Generation. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun😡🤬😡
Ich hoffe das die Xbox Helix mit Laufwerk Verkauft wird dann bin ich ab 2027/2028 Xbox Helix Gamer, so Sony ihr werdet Kore Gamer und Stammt Kunden für immer verlieren.
Vergiss es, bei Xbox ist die Disc seit Jahren quasi tot. Da gibt’s höchstens noch Discs mit ein paar MB für den Installer. Bei Sony ist das noch anders, da gibt’s immer noch überwiegend vollständige Discs, bei denen die Spiele nicht mal zwingend einen Patch brauchen, um sie problemlos durchzuspielen. Aber wie wir jetzt wissen, war’s das da leider auch bald.
das hat mir nurnoch gefehlt, danke sony <3
endlich weiß man mal woran man ist. fällt jetzt wesentlich einfacher 🙂
ich kaufe eh keine ps5 spiele mehr (seit langem), ps6 wäre mit laufwerk ganz vl eine option gewesen, je nachdem welche spiele kommen. dann aber auch nur für titel wie demons souls, resistance, killzone etc… für ein horizon, god of war, marathon, spiderman, yotei, tsuhima etc kaufe ich mir keine konsole
die ganzen geilen spielen sind ´´alt´´ also bis maximal ps4, zumindest was ICH als geil empfinde
sich hasse den ps5 controller halt auch abgrundtief. ich finde ihn hässlich, unergonomisch und mir schmerzen die hände nach kurzer zeit. das hatte ich bei keinem playstation controller je zuvor, egal welche generation betreffend
sony macht es mir (und jedem anderen der eh schon am wanken ist) so unfassbar einfach
es wird ein klarer cut, man wird seine retail spiele von ps4 und ps5 nicht mitnehmen können. der perfekt punk also um auszusteigen
vor einem pc muss keiner angst haben. einfach einen im mini oder micro atx gehäuse selber bauen oder kaufen und dann alles was man möchte für weniger geld bei steam und gog kaufe, im big picture mode (konsolen/tv modus) am tv mit playstation, xbox, switch, etc controller am tv spielen und glücklich sein 🙂
sony hat sich selber gekillt xD