PlayStation Showcase endgültig begraben? Sony setzt auf kleinere Präsentationen

Falls Sony tatsächlich auf große Präsentationen verzichtet, könnte dies ein Zeichen für eine strategische Neuausrichtung sein. Statt auf spektakuläre Showcases setzt das Unternehmen möglicherweise auf eine kontinuierlichere Informationspolitik mit regelmäßigen State of Play-Ausgaben – und sicherlich einiges an Kosteneinsparungen.

Sony hat bereits in dieser Woche einen neuen State of Play-Stream abgehalten, der sich primär auf Drittanbieter-Titel konzentrierte. Dabei wurden Spiele wie Borderlands 4 und Split Fiction gezeigt, während Housemarque mit der Enthüllung seiner neuen IP Saros für eine Überraschung sorgte.

Das letzte große Showcase-Event von PlayStation fand 2023 statt und hatte einige Highlights zu bieten, darunter die Ankündigung von Metal Gear Solid Delta sowie umfangreiche Einblicke in Marvel’s Spider-Man 2 und Dragon’s Dogma 2. Danach wurde es in Sachen großer Präsentationen jedoch ruhig – ein Trend, der sich offenbar fortsetzen könnte.

