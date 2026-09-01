PlayStation-Sperre in Japan: „Halloween: The Game“ scheitert an CERO-Zensur

Sony verweigert dem Asymmetrical-Horrorspiel „Halloween: The Game“ den Release auf der PS5 in Japan. Entwickler IllFonic streicht als Konsequenz die Veröffentlichung auf Sonys Konsole komplett, weil Anpassungen an den extremen Gewaltgrad und Nacktheitsdarstellungen die Vision der Filmvorlage zu stark verwässern würden.

Sonys Richtlinien in Japan orientieren sich strikt an den Vorgaben der örtlichen Bewertungskommission CERO. Schnitte am Spielmaterial lehnte das Entwicklerstudio IllFonic aber explizit ab. Die Konsequenz trifft ausschließlich PlayStation-Besitzer in Japan. Auf Xbox Series X/S und PC erscheint der Slasher am 9. September 2026 ungeschnitten.

Ähnliche Probleme gibt es auch in Australien, wo dem Spiel wegen des Einsatzes von Drogen im Spiel die Freigabe verweigert wurde.

Trennung von Gliedmaßen bleibt in Japan tabu

Sony setzt CERO-Vorgaben auf eigenen Plattformen oft kompromissloser um als Microsoft oder offene PC-Plattformen wie Steam. Zensierte Fassungen mit angepassten Trefferanimationen oder schwarzem Blut kamen für IllFonic nicht infrage. Das Studio nimmt den Verzicht auf den japanischen PlayStation-Markt in Kauf, um die Markenidentität um Serienkiller Michael Myers zu wahren.

Die japanische CERO-Behörde verhängt für extreme Titel das Z-Rating ab 18 Jahren. Selbst dieses Label erlaubt keine explizite Abtrennung von Körperteilen, getrennte Köpfe oder freiliegende Organe. Ursprung dieser Zensurpraxis sind gesellschaftliche Debatten und Verbrechen in den 1990er-Jahren.

A statement regarding Halloween: The Game on PS5 in Japan:



Halloween: The Game will release in Japan as scheduled on Wednesday, September 9, on XBOX and PC. Unfortunately, our rating for PlayStation has been cancelled in Japan due to our inability to obtain a domestic rating… pic.twitter.com/1tyAdUKkCC — Halloween: The Game (@HalloweenTVG) August 30, 2026

Während japanische Mangas und Animes visuelle Härte ungeschnitten darstellen dürfen, bewerten Regulierungsbehörden interaktive Medien strenger. Das direkte Ausführen virtueller Hinrichtungen gilt bei CERO als kritische Grenze. Aus demselben Grund passten Entwickler in der Vergangenheit bereits Titel wie „Dead Space“ oder „Resident Evil“ für den japanischen Markt an. IllFonic geht diesen Weg nicht.

Ein Verzicht auf die PlayStation-Version zeigt die unnachgiebige Haltung von IllFonic bei Inhaltsbewertungen, isoliert die japanische PlayStation-Community bei diesem Multiplayertitel jedoch komplett. Für den globalen Markt bleibt die Fassung unverändert. Sony verliert in Japan einen namhaften Horror-Release an Xbox und PC.