PlayStation-Spiele auf Xbox Next – God of War & Co. auf Microsofts Konsole?

Microsofts nächste Xbox-Generation könnte die Art und Weise, wie wir Konsolen-Gaming verstehen, komplett verändern. Ein besonders brisanter Punkt: PlayStation-PC-Spiele wie God of War, Ghost of Tsushima oder Spider-Man könnten auf der Xbox spielbar sein. Damit öffnet Microsoft seine Plattform für Titel, die bisher als exklusive Sony-Programme galten, und verschiebt die Grenzen zwischen Konsolen- und PC-Gaming endgültig.

Windows als Herzstück der nächsten Xbox

Die Xbox Next wird technisch ein vollwertiger Windows-PC sein, über den eine konsole-optimierte Benutzeroberfläche gelegt wird. Das wird in einem aktuellen Bericht von Windows Central erneut als wahrscheinlichste Option prognostiziert. Nutzer hätten die Wahl, sich klassisch durch die Xbox-Menüs zu bewegen oder direkt in den Windows-Modus wechseln, um andere Launcher zu nutzen.

Das bedeutet konkret: Steam, Epic Games Store, Battle.net oder der Riot-Client laufen auf der Konsole, ebenso wie sämtliche PC-Versionen von PlayStation-Spielen, sofern Sony dies nicht technisch unterbindet. Wer also God of War auf Steam gekauft hat, könnte das Spiel theoretisch ohne Umwege auf dem TV genießen, inklusive voller Controller-Unterstützung.

Damit bricht Microsoft mit dem bisherigen Konzept, dass exklusive Spiele strikt an eine Hardware gebunden sind. Die Xbox wird zur Plattform, die alle Lieblingsspiele auf einmal vereint – egal, ob sie ursprünglich für PlayStation, Xbox oder PC entwickelt wurden.

God of War auf Xbox, ein Paradigmenwechsel

Die Integration von God of War und anderen PlayStation-PC-Titeln ist mehr als ein nettes Feature. Sie signalisiert eine offene Gaming-Strategie, die sich nicht länger von Exklusivitätsverträgen einschränken lässt. Spieler müssen künftig nicht zwischen Konsolen wechseln, wenn sie Sony-Spiele erleben wollen, ein einheitliches Ökosystem für PC- und Konsolenspiele entsteht.

Kombiniert mit der abwärtskompatiblen Xbox-Bibliothek, die Titel von der Original-Xbox bis zur Series X|S umfasst, bietet die nächste Xbox damit eine der größten Spielebibliotheken der Geschichte. Microsoft könnte so sowohl bestehende Xbox-Fans halten als auch Spieler anziehen, die bisher auf PlayStation gesetzt haben.

Offene Plattform mit voller Flexibilität

Die neue Xbox wird es Spielern ermöglichen, beliebige PC-Launcher zu nutzen und trotzdem eine konventionelle Konsolen-Erfahrung zu genießen. Wer möchte, kann vollständig innerhalb der Xbox-Benutzeroberfläche bleiben, während fortgeschrittene Spieler auf Windows wechseln, um exklusive PC-Titel zu installieren.

Diese Flexibilität könnte Microsoft einen entscheidenden Vorteil verschaffen: Konsolen- und PC-Gaming verschmelzen, ohne dass Spieler auf Komfort oder Einfachheit verzichten müssen. Alle Lieblingsspiele – egal von welchem Publisher – lassen sich an einem Ort spielen.

Die nächste Xbox könnte mit God of War und weiteren PlayStation-PC-Titeln den bisherigen Exklusivitätsgedanken von Sony aushebeln. In Kombination mit der riesigen Xbox-Bibliothek und voller Windows-Kompatibilität entsteht eine Plattform, die alle Spiele in einem Gerät vereint. Microsoft öffnet damit die Tür zu einem neuen Zeitalter des Gaming, in dem Konsolen- und PC-Spieler endlich dieselben Spiele genießen können, ohne Kompromisse.