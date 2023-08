PlayStation Star wird bald in die PS5 integriert

Sony plant offenbar, das PlayStation Stars-Programm direkt in die PS5 zu integrieren. Bislang ist das Bonus-Programm für PlayStation User nur im Web und über die offizielle PlayStation App zugänglich.

Da PlayStation Stars quasi mit allen Aktivitäten im PSN vernetzt ist, macht es durchaus Sinn, dass man dieses auch von der PS5 aus abrufen kann. Den Hinweis auf die baldige Integration liefern die aktualisierten Datenschutzhinweise und Einstellungen auf der PS5, die man über die Systemeinstellungen abrufen kann. Dort gibt es nun einen neuen Abschnitt, der sich nur dem PlayStation Stars Programm widmet.

Unter anderem kann man hier festlegen, wer seine aktuellen Erfolge und das eigene Level bei PlayStation Stars sehen kann. Gleiches gilt auch für das Display-Case, in dem eure Trophäen virtuell ausgestellt werden. Auch dies kann man vor neugierigen Blicken verbergen. Wann genau die Umsetzung für PlayStation 5 erfolgt, ist allerdings noch offen. Möglicherweise nutzt man dafür das nächste Feature-Update, das derzeit in der Beta-Phase getestet wird.

Was ist PlayStation Stars?

PlayStation Star ist ein Bonus-Programm, das jeder PSN-User kostenlos nutzen kann oder es im Hintergrund vielleicht schon tut. Hierzu wird auch kein PlayStation Plus Abo vorausgesetzt. Mit dem Bonus-Programm lassen sich so ganz kann einfach Punkte und Tiers verdienen, in dem man Käufe im PlayStation Store tätigt, Trophäen verdient oder anderweitig aktiv auf PlayStation unterwegs ist.

Die digitalen Sammlerstücke können anschließend in der PlayStation App (und bald auch auf der PS5) in einer Vitrine ausgestellt werden, die andere Benutzer nach Wunsch einsehen können. Außerdem lassen sich seine verdiente Punkte gegen PSN-Guthaben oder andere digitale Items wie ganze Spiele einlösen. Das Punktesammeln soll zudem bald optimiert werden, in dem DLCs usw. auch als vollwertige Spiele angerechnet werden, um so den Gegenwert schneller zu erhöhen.