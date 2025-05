PlayStation Stars wird eingestampft – warum Sonys Treueprogramm nicht treu blieb

Es war ein netter Versuch – ein bisschen Gamification, ein paar digitale Vitrinen und Punkte fürs Zocken. Doch das war’s dann wohl auch schon. Sony hat offiziell bestätigt, dass das PlayStation Stars-Treueprogramm eingestellt wird. Keine neuen Mitglieder mehr ab sofort, und spätestens am 2. November 2026 ist komplett Schluss. Wer schon dabei ist, darf noch Punkte einlösen – aber nur bis dahin.

Was nach einer sanften Abschiedstour klingt, ist eigentlich das Eingeständnis, dass PlayStation Stars nie wirklich gezündet hat. Und ehrlich gesagt: Wir haben es kommen sehen.

Warum PlayStation Stars nie so richtig abgehoben ist

Als Sony das Programm 2022 mit viel Tamtam über die PlayStation App ins Leben rief, klang das Konzept gar nicht mal schlecht: Zocker sollten für ihre Aktivitäten belohnt werden, digitale Sammlerstücke erhalten und in Rangstufen aufsteigen können. Aber in der Praxis? Ernüchterung. Die Prämien waren überschaubar, die Sammelobjekte bestenfalls hübsch – aber letztlich belanglos. Und wer dachte, das Ganze würde mal eben in die Konsolen-UI integriert, wartete vergeblich.

Natürlich ließ sich Sony nie komplett in die Karten schauen, aber die Reaktionen der Community sprachen Bände: „Ganz nett, aber warum?“ war wohl der häufigste Kommentar. Das Engagement blieb – höflich gesagt – verhalten. Kein Wunder also, dass Sony jetzt die Notbremse zieht und den Deckel draufmacht. Erste recht nach dem ganzen Chaos in den vergangenen Monaten darum.

Was bleibt – und was nicht

Wenn du schon Teil des Programms bist, kannst du noch bis zum 23. Juli 2025 Punkte und Sammlerstücke einsacken. Danach ist Schluss mit lustig – zumindest, was das aktive Mitmachen betrifft. Punkte einlösen darfst du dann noch bis zum großen Finale im November 2026.

Laut Sony hat man aus dem Programm „viel gelernt“. Klingt nach PR-Standardfloskel, könnte aber tatsächlich heißen, dass man hinter den Kulissen an einem neuen Belohnungssystem tüftelt. Vielleicht eins, das wirklich integriert ist. Vielleicht eins, das mehr bietet als nur virtuelle Briefmarken fürs Zocken.

Das Aus von PlayStation Stars ist kein Weltuntergang, aber es zeigt, dass selbst ein Gigant wie Sony manchmal am Gamer vorbei entwickelt. Die Idee war charmant, die Umsetzung zu halbherzig. Bleibt zu hoffen, dass aus den „Erkenntnissen“ wirklich etwas entsteht, das den Namen Treueprogramm verdient – und nicht bloß eine PR-Hülle ist. Bis dahin: Punkte einlösen, digital winken und weiterspielen.