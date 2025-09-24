EventFeatured

PlayStation State of Play: Wann und wo ihr die heutige Show sehen könnt

State of Play heute Abend um 23 Uhr: 35 Minuten mit neuen Spielen, darunter Housemarques Saros. Alle Infos zu Line-up, Stream und Erwartungen.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Sony lädt heute Abend, am 24. September um 23 Uhr MESZ, zur nächsten Ausgabe von State of Play ein. Rund 35 Minuten lang gibt es neue Trailer, Updates und Ankündigungen. Housemarque, die Macher von Returnal, zeigen erneut ihr neues Projekt Saros. Außerdem stehen Indie-Games, Drittanbieter-Titel und frische Einblicke aus den PlayStation Studios auf dem Programm.

Wer auf Bungies Marathon hofft, kann sich den Wecker sparen, das Spiel ist diesmal ausdrücklich nicht Teil der Show. Verfolgen lässt sich das Event wie gewohnt live auf YouTube und Twitch.

Das Line-up klingt solide: ein neuer AAA-Titel von Housemarque plus Platz für Indies, die sonst gerne untergehen. Am Ende hängt es davon ab, ob Sony wirklich Substanz zeigt, oder nur die nächste Reihe CGI-Trailer.

Read more

