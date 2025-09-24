PlayStation State of Play: Wann und wo ihr die heutige Show sehen könnt

Sony lädt heute Abend, am 24. September um 23 Uhr MESZ, zur nächsten Ausgabe von State of Play ein. Rund 35 Minuten lang gibt es neue Trailer, Updates und Ankündigungen. Housemarque, die Macher von Returnal, zeigen erneut ihr neues Projekt Saros. Außerdem stehen Indie-Games, Drittanbieter-Titel und frische Einblicke aus den PlayStation Studios auf dem Programm.

Wer auf Bungies Marathon hofft, kann sich den Wecker sparen, das Spiel ist diesmal ausdrücklich nicht Teil der Show. Verfolgen lässt sich das Event wie gewohnt live auf YouTube und Twitch.

Das Line-up klingt solide: ein neuer AAA-Titel von Housemarque plus Platz für Indies, die sonst gerne untergehen. Am Ende hängt es davon ab, ob Sony wirklich Substanz zeigt, oder nur die nächste Reihe CGI-Trailer.