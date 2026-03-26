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PlayStation statt PSN: Offizielles Rebranding erreicht die PS5

Sony tilgt das PSN-Branding aus den PS5-Einstellungen. Neue Hinweise über die Umbenennung in „PlayStation“ und was das für euren Account bedeutet.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Playstation Logo Destroyed

Sony entfernt die Bezeichnung „PSN“ nun auch direkt aus den Systemmenüs der PlayStation 5 und bestätigt damit faktisch die künftige Namensgebung. Die Umstellung ist Teil eines Prozesses, der noch in diesem Jahr vollständig abgeschlossen sein wird.

Nachdem bereits offizielle Webseiten bereinigt wurden, hat das Rebranding jetzt die Hardware erreicht. In den Netzwerkeinstellungen der PS5 wurde die Anzeige „PlayStation Network“ durch ein schlichtes „PlayStation“ ersetzt. Auch das bekannte PSN-Logo ist aus den Statusanzeigen verschwunden. Damit verdichten sich die Beweise, dass Sony keinen neuen Kunstnamen einführt, sondern den Onlinedienst vollständig mit der Marke „PlayStation“ verschmilzt.

Das Verschwinden einer Marke im System-Update

Die Änderungen in der Benutzeroberfläche der PS5 markieren den bisher deutlichsten Schritt der Umstellung. Wo früher explizit auf das „PlayStation Network“ verwiesen wurde, steht heute nur noch der Markenname der Plattform. Untermenüs wie „PlayStation Network-Status“ wurden in „PlayStation Status“ umbenannt.

Diese schrittweise Tilgung unterstreicht Sonys Strategie, die digitale Identität der Nutzer zu vereinfachen. Ein separates Branding für den Onlinedienst wird im Jahr 2026 offenbar als redundant angesehen. Wer sich künftig anmeldet, nutzt keinen Zusatzdienst mehr, sondern ist schlicht Teil des PlayStation-Ökosystems.

Die Entdeckungen in den Konsolen-Einstellungen stützen die Berichte über die neuen Richtlinien für Entwickler. Die Kernpunkte der aktuellen Entwicklung:

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  • System-Integration: Die PS5-Firmware entfernt „PSN“-Referenzen in den Netzwerkeinstellungen.
  • Logo-Entfernung: Das charakteristische PSN-Symbol wird durch neutrale Symbole oder das PlayStation-Logo ersetzt.
  • Konto-Struktur: Nutzer haben künftig faktisch einen „PlayStation Account“ statt eines „PSN Accounts“.
Die PS5 zeigt nun „PlayStation“ statt „PlayStation Network“ an
Die PS5 zeigt nun „PlayStation“ statt „PlayStation Network“ an

Historische Einordnung und Vergleich

Der Verzicht auf einen spezifischen Namen für das Online-Netzwerk ist ein interessanter Kontrast zum Wettbewerb. Während Microsoft das „Xbox Network“ als feststehenden Begriff beibehält, wählt Sony den Weg der maximalen Reduktion.

Das „PlayStation Network“ wurde 2006 eingeführt, um die PS3 onlinefähig zu machen. 20 Jahre später ist die Funktionalität so tief in das Betriebssystem integriert, dass eine begriffliche Trennung zwischen Konsole und Netzwerk für Sony marketingtechnisch keinen Sinn mehr ergibt.

Die Beweise liegen direkt auf eurer Konsole: Das PSN-Branding stirbt einen leisen Tod durch Firmware-Updates. Dass Sony keinen neuen Namen wie „PlayStation Online“ oder Ähnliches einführt, ist die logische Konsequenz einer monolithischen Markenführung. Es gibt kein „Netzwerk“ mehr als optionales Extra – PlayStation ist das Netzwerk.

Für euch bedeutet das vor allem eine aufgeräumte Optik im Menü. Dass wir uns von dem Kürzel PSN im Sprachgebrauch verabschieden, wird allerdings noch Jahre dauern, Suchmaschinen-Gewohnheiten ändern sich nicht per Update.

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Rambazamba69
1 Stunde zuvor

Bleibt doch alles beim alten man hat dadurch keine Vorteile aber auch keine Nachteile. Sinnlos ständig darüber zu berichten 🤣

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