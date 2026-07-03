PlayStation stellt Disc-Produktion ein: Wie Umsatzdaten das Ende besiegeln

Sony stellt die Produktion von physischen Spiele-Discs im Jahr 2028 ein, nachdem digitale Verkäufe 95 Prozent des weltweiten Umsatzes erreicht haben.

Digitale Dominanz löscht physischen Markt aus

Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden bestätigt gegenüber Eurogamer, dass es sich hierbei um eine reine Tabellenkalkulationsentscheidung handelt, die durch die globale Verbreitung von Breitband-Internet über zwei Jahrzehnte vorbereitet wurde. Ein Einlenken des Unternehmens gilt als ausgeschlossen, da die Schließung und der Umbau der entsprechenden Presswerke bereits laufen.

Die Entscheidung von Sony basiert auf reinen Umsatzdaten. Wenn digitale Kanäle bei 80 Prozent Marktabdeckung für 95 Prozent des Umsatzes sorgen, bricht die wirtschaftliche Rechtfertigung für das physische Medium weg. Die verbleibenden 5 Prozent Umsatz durch Disc-Käufer rechtfertigen die Aufrechterhaltung der gesamten Produktions- und Logistikkette betriebswirtschaftlich nicht mehr. Es ist eine kalte Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Übergang vom Nischenmarkt zum Standard hat 20 Jahre gedauert, ist nun aber unumkehrbar.

Gebrauchtmarkt spielt keine Rolle mehr

Die oft geäußerte Spekulation, Sony wolle mit diesem Schritt primär den Gebrauchtmarkt austrocknen, greift laut Layden zu kurz. Der Sekundärmarkt, der einst das Geschäftsmodell von Händlern wie GameStop dominierte, wurde durch den schleichenden Anstieg digitaler Käufe bereits vor Jahren marginalisiert. Das aktuelle Handelsvolumen mit gebrauchten Datenträgern ist für die Bilanz von Sony schlicht nicht mehr materiell relevant. Die Abschaffung der Disc bekämpft keinen Feind, sie begräbt eine Leiche.

Die Hardware-Konsequenz dieser Entscheidung ist eindeutig: Die kommende PS6 wird ohne optisches Laufwerk auf den Markt kommen. Analysten sehen darin auch den Versuch, die drastisch steigenden Produktionskosten der Next-Gen-Hardware zu dämpfen. Ohne die mechanischen Bauteile des Laufwerks lässt sich der Einstiegspreis der Konsole stabilisieren, während Sony gleichzeitig die vollständige Kontrolle über die Preisgestaltung im eigenen PlayStation Store übernimmt.

Für Spieler bedeutet das Jahr 2028 das endgültige Ende des physischen Eigentums im PlayStation-Ökosystem. Wer Spiele kauft, erwirbt ab diesem Zeitpunkt nur noch temporäre Nutzungslizenzen, die von Serververfügbarkeiten und Publisher-Entscheidungen abhängen.

Das Risiko für den Konsumenten steigt damit erheblich. Spielekonservierung wird zur reinen Piraterie-Aufgabe, während der legale Käufer Preisdiktaten ohne Ausweichmöglichkeiten ausgeliefert ist. Wer Wert auf ein physisches Archiv legt, muss sich langfristig vom Konsolenmarkt verabschieden.