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PlayStation Store: Ehemaliger Chef wälzt Preisverantwortung auf Publisher ab

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Playstation Store Tax

Nach dem angekündigten PS5-Disc-Aus für 2028 weist Ex-SVP Gordon Thornton Vorwürfe der Preisabsprache zurück. Die Preishoheit liege allein bei den Publishern.

Der ehemalige PlayStation-Store-Chef Gordon Thornton weist Vorwürfe der Preisabsprache und Monopolisierung beim digitalen Spielevertrieb zurück und sieht die alleinige Preishoheit bei den Publishern.

Angesichts des für Januar 2028 angekündigten Disc-Aus von Sony geriet die Preisgestaltung im PlayStation Store zuletzt massiv in die Kritik. Thornton betonte nun in einem Interview, dass Sony über ein sogenanntes Buy/Sell-Modell agiert, bei dem der Publisher als Lieferant den empfohlenen Verkaufspreis vorgibt.

Das Buy-Sell-Prinzip des PlayStation Store

Hinter den Kulissen der digitalen Ladenzeile von Sony läuft der Handel anders ab, als es die gängige Monopol-Kritik vermuten lässt. Thornton, der bis 2022 fast zwei Jahrzehnte lang das Direct-to-Consumer-Geschäft von Sony leitete, verweist auf die vertragliche Realität. Sony kauft digitale Lizenzen vom Publisher an und vertreibt sie auf Basis des vom Publisher gesetzten Preises. Eine einseitige, künstliche Preistreiberei durch den Plattformhalter liege demnach nicht vor.

Die Argumentation greift trotzdem zu kurz.

Wenn Sony ab 2028 das physische Laufwerk de facto nutzlos macht, bricht der freie Handel komplett weg. Derzeit reguliert sich der Markt über den physischen Einzelhandel und den Gebrauchtmarkt – dort unterbieten sich Händler im harten Wettbewerb. Fällt diese Option weg, gibt es für Publisher keinen Grund mehr, digitale Preise schnell zu senken. Sie kontrollieren das Angebot exklusiv über ein einziges digitales Schaufenster. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ihr Wegfall tötet den Preisdruck.

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Das Schweigen der Publisher zum Disc-Aus

Es überrascht nicht, dass sich die großen Publisher auffällig zurückhalten, wenn es um Sonys Abschied von der Disc geht. Sie schweigen, weil sie genau auf diesen Schritt gewartet haben. Der physische Gebrauchtmarkt war der Spieleindustrie schon immer ein Dorn im Auge, da sie an Weiterverkäufen keinen Cent verdient.

Ein digitaler Store ohne physische Konkurrenz bedeutet die absolute Kontrolle über den Produktlebenszyklus. Rabatte gibt es dann nur noch, wenn es der Publisher erlaubt – und nicht, weil ein Händler seine Lager leeren muss. Dass Thornton dieses geschlossene Ökosystem mit „häufigen Sales und Promotionen“ verteidigt, ist reine PR-Kosmetik.

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