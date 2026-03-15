PlayStation Store: Entwarnung bei vermeintlichen Preiserhöhungen?

Neue Daten korrigieren die Berichte über Sonys Preisexperimente im PlayStation Network. Entgegen erster Annahmen nutzt Sony das System IPT_LTM nicht für gezielte Preissteigerungen, sondern variiert lediglich die Rabatthöhe für verschiedene Nutzergruppen.

Die Verwirrung entstand durch eine fehlerhafte Einordnung technischer Daten aus der PlayStation-Schnittstelle. Der Preis-Tracker PSPrices hatte in den Back-End-Systemen von Sony ein Programm namens IPT_LTM entdeckt. Erste Analysen legten nahe, dass Sony hierbei Preise für bestimmte Nutzer nach oben korrigiert.

Diese Einschätzung beruhte auf einem Missverständnis bei der Datenauswertung. Als Beispiel diente die PS5-Version von GTA V. Ein beobachteter Testpreis von 29,99 US-Dollar wurde fälschlicherweise als Erhöhung gegenüber einem anderen Testpreis von 26,99 US-Dollar interpretiert.

Fokus auf variable Rabattstufen

Die Korrektur der Daten stellt jetzt klar: Da der reguläre Verkaufspreis von GTA V auf der PS5 bei 39,99 US-Dollar liegt, handelte es sich bei beiden Werten um Rabatte. Sony testet somit keine „Wucher-Preise“ für Bestandskunden, sondern experimentiert mit der Tiefe der Preisnachlässe.

Das IPT_LTM-System dient dazu, verschiedene Rabattstufen an unterschiedliche Nutzersegmente auszuspielen. Ziel dieser Tests ist es offenbar, die Effektivität von Preisnachlässen zu untersuchen, ohne dabei den Standardpreis des Spiels zu überschreiten. Ein „Aufschlag“ über die unverbindliche Preisempfehlung hinaus findet laut den aktuellen Erkenntnissen nicht statt.

PSPrices hat die eigene Datenbank bereits aktualisiert und stellt den experimentellen Werten nun konsequent die regulären Verkaufspreise gegenüber. Dies soll künftige Fehlinterpretationen verhindern. Während die Praxis unterschiedlicher Rabatte für denselben Titel bestehen bleibt, ist das Szenario willkürlicher Preiserhöhungen nach dem Login damit vom Tisch.

Die technischen Daten bestätigen: Sonys Algorithmen operieren ausschließlich innerhalb des Rabatt-Spielraums. Der Standardpreis (MSRP) bleibt die Obergrenze. Für Nutzer bedeutet dies, dass sie im schlimmsten Fall einen geringeren Rabatt sehen als andere, aber niemals mehr als den regulären Ladenpreis zahlen müssen.