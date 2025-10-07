PlayStation Store: Offizieller Gear-Merch-Shop schließt Ende des Jahres – Restverkauf läuft

Es ist das Ende einer kleinen, aber feinen Ära: Sony hat bestätigt, dass der offizielle PlayStation Gear Store zum 31. Dezember 2025 dauerhaft offline gehen wird. Auf der Website prangt bereits der Hinweis: „Danke für Ihren Besuch. Dieses Angebot endet am 31. Dezember.“ — begleitet vom Hinweis, dass der Kundensupport auch nach Schließung noch erreichbar bleibt.

Was auf den ersten Blick nur wie eine Randnotiz im Marketing wirkt, hat für viele Fans durchaus Gewicht. Schließlich war der Gear Store über Jahre hinweg die offizielle Anlaufstelle für exklusiven PlayStation-Merchandise, von schicken God of War-Shirts über Astro Bot-Figuren und The Last of Us-Thermoflaschen bis hin zu detailverliebten Sammlermünzen.

Jetzt noch zugreifen: Sale mit Kult-Faktor

Zum Abschied gibt es immerhin einen Trostpreis. Derzeit läuft ein umfangreicher Ausverkauf, bei dem viele Produkte stark reduziert sind. Fans finden dort T-Shirts, Hoodies, Notizbücher, Accessoires und Sammlerstücke zu Marken wie Uncharted, Ratchet & Clank, Horizon oder Ghost of Tsushima.

Ob Sony die Lager einfach räumen oder bewusst Raum für etwas Neues schaffen will, ist offen. Offizielle Hinweise auf einen Nachfolger – etwa einen neu aufgesetzten PlayStation Store für Merchandise – gibt es bislang nicht. Dass der Konzern aber seine Markenpräsenz im Lifestyle- und Modebereich komplett aufgibt, darf bezweifelt werden. Zu stark ist die Verbindung zwischen Gaming, Identität und Mode geworden, um diesen Bereich dauerhaft liegen zu lassen.

Was kommt nach dem PlayStation Gear Store?

Vielleicht plant Sony künftig Kooperationen mit externen Partnern oder eine Integration ins Hauptportal des Direct Store, das sich ohnehin zunehmend als zentrale Plattform für Games, Hardware und Community-Angebote etabliert. Denkbar wäre auch, dass Merchandise künftig über große Handelsplattformen läuft – ähnlich wie es Nintendo oder Bethesda mit ausgewählten Partnern tun.

Für Sammler und Fans bedeutet das Aus des Gear Stores den letzten Aufruf, noch einmal zuzuschlagen, bevor die Türen endgültig schließen. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit, ein Stück PlayStation-Geschichte mitzunehmen – bevor es nur noch auf eBay auftaucht.

Wie steht ihr zum Ende des Gear Stores? Habt ihr dort schon einmal eingekauft – oder entdeckt ihr den Shop erst jetzt, kurz vor Schluss?