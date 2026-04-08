PlayStation Store-Reboot: Sony treibt radikalen Umbau für PS6-Ära voran

Sony baut die Server-Architektur des PlayStation Stores von Grund auf neu, um native Cross-Plattform-Features für PC und Mobile zu etablieren. Eine aktuelle Stellenausschreibung für einen „Server-side Engineer“ bestätigt nun die technische Umsetzung der Strategie, die bereits durch den jüngsten SDK-13-Zwang eingeleitet wurde.

Nachdem Sony erst vor wenigen Tagen damit begann, Entwickler zum Wechsel auf ein neues Cross-Gen-SDK zu verpflichten und damit den Legacy-Support der PS4 faktisch abzusägen, folgt jetzt der nächste logische Schritt im Backend.

Die neue Server-Architektur soll laut SIE „frei von bestehenden Frameworks“ entwickelt werden. Das Ziel ist eine Infrastruktur, die Kommunikation (Voice-Chat) und Store-Funktionen nativ über Konsolen, PCs und Mobilgeräte hinweg synchronisiert.

Die technische Konsequenz aus dem PS4-Aus

Der radikale Neubau der Server-Struktur erklärt, warum Sony den Legacy-Support der PlayStation 4 so rigoros beendet. Die alte Infrastruktur war auf eine geschlossene Hardware-Welt ausgelegt. Der neue Ansatz zielt auf ein offenes Ökosystem ab:

Weg von der Hardware-Bindung: Der Store wird zum Dienst, der nicht mehr nur auf der Konsole „lebt“, sondern als eigenständige Plattform fungiert.

Der Store wird zum Dienst, der nicht mehr nur auf der Konsole „lebt“, sondern als eigenständige Plattform fungiert. Native PC-Integration: Die Hinweise auf Voice-Chat und Store-Features für Windows deuten massiv auf einen eigenen PlayStation-Launcher für den PC hin, um die Abhängigkeit von Steam zu verringern, auch wenn es Stimmen gibt, die keinen eigenen Launcher erwarten. Der Grund liegt in der Wirtschaftlichkeit. Schon bei wenigen erfolgreichen Live-Service-Titeln wie Helldivers 2 oder Marathon machen die 30 % Ersparnis gegenüber Steam bei In-Game-Käufen über Jahre hinweg dreistellige Millionenbeträge aus.

Die Hinweise auf Voice-Chat und Store-Features für Windows deuten massiv auf einen eigenen PlayStation-Launcher für den PC hin, um die Abhängigkeit von Steam zu verringern, auch wenn es Stimmen gibt, die keinen eigenen Launcher erwarten. Der Grund liegt in der Wirtschaftlichkeit. Schon bei wenigen erfolgreichen Live-Service-Titeln wie Helldivers 2 oder Marathon machen die 30 % Ersparnis gegenüber Steam bei In-Game-Käufen über Jahre hinweg dreistellige Millionenbeträge aus. Vorbereitung auf PS6 und Handheld: Die neue Architektur ist skalierbar ausgelegt, um sowohl die kommende High-End-Konsole als auch potenzielle neuen PS6-Handheld ohne Reibungsverluste zu bedienen.

Synchronisation der Ökosysteme

In unserem vorherigen Beitrag wurde dieser erzwungene SDK-Wechsel als „Fundament für ein neues Ökosystem“ bezeichnet. Die aktuelle Meldung bestätigt diese Einordnung: Sony baut nicht nur eine neue Website oder ein App-Interface, sondern reißt das gesamte Fundament ab, um es durch ein System zu ersetzen, das Cross-Play, Cross-Save und Cross-Communication nativ beherrscht.

Damit schließt Sony technisch endlich zu Valve und Microsoft auf. Während man bisher auf externe Lösungen wie Discord angewiesen war, um plattformübergreifend mit Freunden zu kommunizieren, soll dies künftig ein fester Bestandteil des PlayStation-Netzwerks werden – egal, auf welchem Gerät man sich einloggt.

Warum Sony trotz PC-Rückzug aufrüstet

Auf den ersten Blick wirkt der technische Aufwand widersprüchlich: Erst im März 2026 korrigierte Sony seine Strategie für Singleplayer-Titel auf dem PC massiv und verlängerte die Exklusivitätsfenster für Epen wie „Ghost of Yotei“ wieder auf mehrere Jahre. Auch die Mobile-Sparte wurde personell gestutzt.

Doch die neue Server-Architektur ist kein Zeichen für eine erneute Content-Schwemme auf Drittplattformen, sondern ein Instrument zur Gewinnmaximierung. Sony trennt strikt zwischen zwei Bereichen:

Singleplayer: Dient als Hardware-Verkäufer für die PS5 und künftig PS6.

Dient als Hardware-Verkäufer für die PS5 und künftig PS6. Live-Service & Ökosystem: Titel wie Helldivers 2 oder Marathon benötigen zwingend PC-Spieler, um zu überleben.

Der neue Store-Unterbau ist die technische Lösung, um diese PC-Spieler direkt an das PlayStation-Konto zu binden, statt 30 % Provision an Valve (Steam) abzugeben. Sony zieht sich zwar beim Inhaltsangebot für PC-Singleplayer zurück, baut aber gleichzeitig die technische Festung aus, um bei Live-Service-Games die volle Kontrolle über Verkäufe, Abonnements und Nutzerdaten zu behalten.

Für die Nutzer bedeutet dieser Umbau vor allem Konsistenz und für Sony maximale Kontrolle als Serviceanbieter. Wenn die Pläne aufgehen, wird die PlayStation-Identität (Trophäen, Käufe, Freundeslisten, Voice-Chat) nahtlos zwischen PS5, PC und dem nächsten Handheld fließen. Der Preis dafür ist das endgültige Ende der PS4-Ära, da die alte Konsole technisch nicht in der Lage ist, mit dieser neuen, modernen Server-Sprache zu kommunizieren.