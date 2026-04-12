PlayStation Store Redesign: Sony testet neues Layout und Tag-System für die PS5

Sony überarbeitet den PlayStation Store auf der PS5 grundlegend und führt ein Design ein, das mit großflächigen Kacheln, automatischer Videowiedergabe und detaillierten Genre-Tags stark an Streaming-Plattformen wie Netflix erinnert.

Der PlayStation Store erhält im Rahmen des aktuellen Beta-Programms ein optisches und funktionales Update, das die Auffindbarkeit von Spielen durch ein granulares Tagging-System und eine dynamische Benutzeroberfläche verbessern soll. Erste Screenshots aus der Testphase belegen, dass Sony die bisherige, eher statische Listenansicht gegen ein modernes Kachel-Layout austauscht.

Netflix-Optik und dynamische Vorschaufunktion

Die auffälligste Änderung betrifft die visuelle Präsentation der Spieletitel. Sony setzt künftig auf großformatige Kacheln. Sobald ein Nutzer mit dem Cursor über ein Spiel fährt, startet automatisch ein Trailer im Hintergrund der Kachel – ein Mechanismus, der eins zu eins von Streaming-Riesen wie Netflix oder Disney+ übernommen wurde.

Diese Änderung dient nicht nur der Optik. Während der bisherige Store oft kritisiert wurde, weil er den Nutzer zum aktiven Klicken zwang, um erste Gameplay-Eindrücke zu erhalten, soll die automatische Vorschau die Hürde senken, neue Titel direkt beim Browsen zu entdecken. Unterhalb der großen Fokus-Kacheln bleibt jedoch eine klassische Navigationsleiste erhalten, die das „Browsen nach Stimmung oder Genre“ ermöglicht.

Sony is testing big changes to the PlayStation Store alongside the new PS5 UI update.



The store now features larger game cards, trailers, and short descriptions.



Currently available only to select users in beta. pic.twitter.com/KGepKbOP8D — Gaming.Bo3.gg (@Gaming_bo3gg) April 11, 2026

Granulares Tagging verbessert die gezielte Suche

Ein technischer Mehrwert des Redesigns ist die Einführung spezifischer Deskriptoren. Anstatt Spiele nur in grobe Kategorien wie „Action“ oder „RPG“ zu unterteilen, nutzt Sony nun detaillierte Tags. In den vorliegenden Leaks werden Titel beispielsweise mit Attributen wie folgt klassifiziert:

Cinematic (Kino-Atmosphäre)

(Kino-Atmosphäre) Open World (offene Spielwelt)

(offene Spielwelt) Story Rich (erzählungsreicher Fokus)

(erzählungsreicher Fokus) Turn-Based Combat (rundenbasierte Kämpfe)

(rundenbasierte Kämpfe) Stylised (besonderer Art-Style)

Für den User bedeutet dies eine deutlich präzisere Filterung. Wer explizit nach einem „rundenbasierten Strategiespiel in einer Open World“ sucht, kann über die Kombination dieser Tags künftig schneller Ergebnisse erzielen, statt sich durch hunderte generische Rollenspiele wühlen zu müssen. Ein längst überfälliger Schritt.

Discoverability als Problemzone

Die PS5-Oberfläche steht seit dem Launch in der Kritik, im Vergleich zur PS4 unübersichtlicher geworden zu sein. Insbesondere Indie-Entwickler klagen oft darüber, dass ihre Titel in der Masse der AAA-Releases untergehen. Das neue Tag-System ist Sonys Antwort auf dieses „Discoverability“-Problem.

Im Vergleich zum PC-Pendant Steam, das seit Jahren ein extrem mächtiges, User-basiertes Tagging-System nutzt, hinkten Konsolen-Stores bisher hinterher. Microsoft hat für die Xbox-Plattformen bereits ähnliche Filter-Optionen integriert; Sony zieht hier jetzt nach, um die Store-Experience an moderne Standards anzupassen und die Verweildauer der Nutzer im Shop zu erhöhen. Parallel hierzu arbeitet Sony an einem Update für das PS5-Dashboard, das erste User bereits angezeigt bekommen.

Das Redesign ist ein notwendiger Schritt, um den PlayStation Store von einer reinen Verkaufsliste in eine interaktive Plattform zu verwandeln. Die automatische Videowiedergabe könnte auf älteren Internetleitungen oder bei instabiler Verbindung zu minimalen Verzögerungen im Menü führen, erhöht aber den Informationsgehalt pro Screen deutlich. Für Spieler bedeutet das Update vor allem weniger Suchaufwand und eine schnellere Einschätzung, ob ein Spiel dem persönlichen Geschmack entspricht, ohne die Produktseite verlassen zu müssen. Wer die PS5-Homepage bereits als zu überladen empfindet, wird sich an die neue Dominanz der Trailer gewöhnen müssen.