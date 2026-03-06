PlayStation Store: Sony weitet offenbar dynamische Preisgestaltung aus

Erst 3 Pfund, dann 10? Die Preisangaben im PlayStation Store hängen offenbar zunehmend vom Login-Status und dem Nutzerprofil ab. Aktuellen Berichten zufolge setzt Sony verstärkt auf „A/B-Pricing“, wodurch identische Titel verschiedenen Spielern zu unterschiedlichen Konditionen angeboten werden.

Preissteigerung nach dem Login

In der Community sorgt derzeit ein Fall des jüngst veröffentlichten Assassin’s Creed Unity für Diskussionen. Ein Nutzer auf Reddit stellte fest, dass der Preis für den Titel im britischen Store vor dem Login mit 3,74 GBP angegeben wurde. Sobald die Anmeldung mit dem PlayStation-Network-Account erfolgte, stieg der angezeigte Preis für denselben Nutzer auf 9,99 GBP. Obwohl dies weiterhin unter dem Standardpreis von 24,99 GBP liegt, wird die Diskrepanz durch die Hinterlegung des Profils ausgelöst.

Diese Praxis ist bei Sony kein Einzelfall mehr. Preisvergleichsportale wie PSPrices dokumentierten solche Abweichungen bereits im November 2025. Erste Berichte über Tests mit dieser Methode – unter anderem bei Titeln wie Astro Bot – reichen bis in den November 2024 zurück.

Publisher-spezifische Experimente

Die dynamische Preisgestaltung scheint im PlayStation Store primär von den jeweiligen Publishern gesteuert zu werden. Analysen zeigen, dass neben Sony selbst auch Schwergewichte wie 2K Games, Rockstar Games, Bethesda, Deep Silver und Focus Entertainment an diesen „Experimenten“ teilnehmen. Mit dem aktuellen Fall bei Assassin’s Creed rückt nun auch Ubisoft in den Fokus dieser Verkaufsstrategie.

Im Vergleich zum Wettbewerb agiert Sony bei der Kennzeichnung jedoch eher zurückhaltend. Während Microsoft auf der Xbox-Plattform bereits seit 2021 dynamische Preise nutzt, werden diese dort explizit als „Just For You“-Angebote deklariert. Bei PlayStation hingegen fehlen bisher transparente Hinweise auf die individualisierte Preisberechnung.

Trotz der Kritik aus Spielerkreisen bewegen sich Sony und die beteiligten Publisher innerhalb des rechtlichen Rahmens. Die Europäische Kommission stellte bereits 2024 klar, dass dynamische Preispraktiken grundsätzlich nicht gegen EU-Verbraucherschutzregeln verstoßen, solange sie nicht auf diskriminierenden Faktoren basieren. Da die Algorithmen zur Preisermittlung meist auf dem Nutzerverhalten oder der Kaufhistorie fußen, ist das Vorgehen absolut legal.