PlayStation Store: Spieler erhält nach 9 Jahren eine Rückerstattung

„Ich habe das Spiel 2015 gekauft und seitdem nicht mehr so oft gespielt. Am 31. März 2024 habe ich den PlayStation-Support kontaktiert, um meine Rückerstattung zu erhalten, weil das Spiel nicht mehr funktionierte, und zu meiner Überraschung wurde mir tatsächlich eine Rückerstattung gewährt.“

Es geht aber auch ganz anders, wie ein User auf Reddit berichtet. Dieser hat eine Erstattung von The Crew beantragt, nachdem der MMO-Racer durch den Shutdown komplett unbrauchbar wurde. Ubisoft hatte vor wenigen Tagen die Server vom Netz genommen, womit The Crew nicht mehr spielbar ist, da auch keine Offline- oder Singleplayer-Modi geboten werden.

Eigentlich sind die Regeln für Erstattungen im PlayStation Store klar und deutlich, wonach Spieler nur 14 Tage Zeit haben, um vom Kauf zurückzutreten. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie das Spiel maximal heruntergeladen, aber noch nicht gestartet wurde. Das wird jeher kritisiert , da man sich kein eigenes Bild von einem Spiel machen kann, um dann zu entscheiden. In Teilen galt sogar das Spielen einer Demo als Grund , um eine Erstattung zu verweigern, so mit Stellar Blade geschehen.

