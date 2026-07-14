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PlayStation Store Summer Sale 2026: Rabatte bis 75 Prozent

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Playstation Summer Sale 2026

Sonys PlayStation Store Summer Sale startet am 15. Juli mit bis zu 75% Rabatt auf PS5- und PS4-Spiele wie Elden Ring und Stellar Blade. Alle Infos zu den Phasen.

Der PlayStation Store startet am Mittwoch, den 15. Juli 2026, seinen jährlichen Summer Sale mit Rabatten von bis zu 75 Prozent auf Hunderte von digitalen PS5- und PS4-Spielen sowie Zusatzinhalten.

Die Rabattaktion läuft bis zum 12. August 2026, wird jedoch zur Halbzeit am 27. Juli mit neuen Angeboten aktualisiert, während einige frühe Deals vorzeitig enden. Sony nutzt wie gewohnt das Sommerloch, um die digitale Käuferschaft mit signifikanten Preisnachlässen zu binden. Für Spieler bedeutet das primär: Wer jetzt blind zuschlägt, verpasst womöglich die besseren Angebote der zweiten Welle.

Staffelung und künstliche Verknappung

Sony splittet die Aktion strategisch in zwei Phasen. Der offizielle Startschuss fällt am 15. Juli um 00:00 Uhr, gefolgt von einem umfassenden Refresh der Angebotsliste am 27. Juli. Durch diese Rotation fallen bestimmte Rabatte bereits nach knapp zwei Wochen weg, während neue Titel nachrücken.

Diese Taktik erzeugt gezielt digitalen Zeitdruck. Käufer müssen die Produktseiten der Spiele genau prüfen, da Sony die individuellen Laufzeiten der Rabatte nicht einheitlich gestaltet, sondern flexibel im Store hinterlegt.

Das Aufgebot: Blockbuster und DLC-Fallen

Ein Blick auf die vorab bereitgestellte Titelliste offenbart die übliche Mischung aus echten Hochkarätern und inhaltsarmen Complete-Editions. Große Namen wie Elden Ring, Gran Turismo 7, God of War Ragnarök und Stellar Blade sind Teil der Rabattwelle.

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Auffällig ist zudem die aggressive Bepreisung von Service-Erweiterungen und virtuellen Währungen, beispielsweise für die Sims-4-Bibliothek, GTA Online oder diverse Sport-Franchises wie NBA 2K und WWE 2K.

Konsole gegen PC: Während Plattformen wie Steam oder Epic Games Sales oft transparent mit pauschalen Preisstürzen für gesamte Publisher-Kataloge umsetzen, bleibt Sonys PlayStation Store ein geschlossenes Ökosystem. Die beworbenen 75 Prozent Preisnachlass beziehen sich meist auf die oft überteuerten Digital-UVP-Preise direkt im Store. Physische Discs im Einzelhandel unterbieten diese „Angebote“ im Alltag oft schon Monate vor dem eigentlichen Sale.

Der Summer Sale bietet eine solide Gelegenheit, um exklusive First-Party-Titel wie Astro Bot oder Nachschub für die PS5 digital nachzuholen. Ein unüberlegter Spontankauf ist dennoch fehl am Platz. Vergleicht den reduzierten Store-Preis zwingend mit den Straßenpreisen der Retail-Fassungen, da Sonys Digital-Rabatte auf hohen Standard-Preisen basieren. Wartet bei Titeln, die euch nicht sofort interessieren, bis zum Refresh am 27. Juli ab.

Gta Pre Order Release
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SOURCES:PlayStation Blog
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