PlayStation Store Summer Sale: Die besten Schnäppchen unter 20 EUR

Der aktuelle PlayStation Store Sale bietet eine hervorragende Gelegenheit, hochkarätige Titel für PS5 und PS4 zu extrem günstigen Preisen abzugreifen. Besonders für Budget-bewusste Spieler gibt es einige echte Highlights, die die 20 EUR-Marke deutlich unterschreiten. Wir haben die besten Angebote für dich herausgefiltert.

Top-Titel drastisch reduziert

Angeführt wird die Liste der Schnäppchen von absoluten Schwergewichten. STAR WARS Jedi: Survivor ist sowohl für PS5 (–85 %, €11,99) als auch für PS4 (–75 %, €12,49) zu einem unglaublich niedrigen Preis erhältlich – ein Muss für jeden Star Wars-Fan. Auch Rockstar Games‘ Meisterwerk Red Dead Redemption 2 ist mit einem Rabatt von 75 % für nur €14,99 (PS4) zu haben.

Ein weiteres Highlight ist Cyberpunk 2077, das es 60% günstiger für 19,99 EUR gibt, was das vorhandene Interesse weiter steigern dürfte. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um in Night City einzutauchen, besonders nach den umfangreichen Updates.

Starke Franchises und Indie-Perlen

Wer auf Horror steht, wird bei Resident Evil fündig. Die Remakes von Resident Evil 2 (–80 %, €7,99), Resident Evil 3 (–80 %, €7,99) und sogar das neuere Resident Evil 4 (–75 %, €9,99) sind extrem günstig. Auch Resident Evil 7 biohazard (–60 %, €7,99) ist reduziert.

Für Fans von RPGs und Action-Adventures gibt es The Witcher 3: Wild Hunt für unschlagbare €5,99 (–80 %, PS5/PS4). Auch Hogwarts Legacy (PS4-Version) ist mit einem Rabatt von 85 % für nur €10,49 ein echtes Schnäppchen. Strategen greifen bei Sid Meier’s Civilization VI (–80 %, €5,99, PS4) zu.

Hier sind weitere ausgewählte Top-Angebote unter 20 EUR in der Übersicht:

Need for Speed Unbound (PS5): –90 %, €7,99

(PS5): –90 %, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (PS5/PS4): –80 %, €11,99

(PS5/PS4): –80 %, Stray (PS5/PS4): –50 %, €14,99

(PS5/PS4): –50 %, Sonic Frontiers (PS5/PS4): –60 %, €15,99

(PS5/PS4): –60 %, Cult of the Lamb (PS5/PS4): –50 %, €12,49

(PS5/PS4): –50 %, High On Life (PS5/PS4): –65 %, €13,99

(PS5/PS4): –65 %, Control Ultimate Edition (PS5/PS4): –85 %, €5,99

(PS5/PS4): –85 %, A Plague Tale: Innocence (PS5/PS4): –80 %, €7,99

(PS5/PS4): –80 %, Batman: Return to Arkham (PS4): –90 %, €4,99

(PS4): –90 %, Mortal Kombat 11 (PS5/PS4): –90 %, €4,99

(PS5/PS4): –90 %, Kingdom Come: Deliverance (PS5/PS4): –80 %, €5,99

Dieser PlayStation Store Summer Sale bietet eine enorme Dichte an qualitativ hochwertigen Spielen für unter 20 EUR. Ob Blockbuster wie STAR WARS Jedi: Survivor, Red Dead Redemption 2 und Cyberpunk 2077, oder gefeierte Titel wie The Witcher 3 und die Resident Evil-Reihe – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Angesichts dieser Preise kann man kaum etwas falsch machen.

Hinweis: Denkt daran, dass einige dieser Angebote im Rahmen der Store-Rotation am 27. Juli aktualisiert werden oder vorzeitig enden können. Prüfe die genauen Laufzeiten und Verfügbarkeiten direkt auf der Produktseite im PlayStation Store.