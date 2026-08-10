PlayStation Store Summer Sale: Letzte Chance auf die Top-Bestseller

Der PlayStation Store Summer Sale 2026 endet am 12. August um 23:59 Uhr und bietet auf den letzten Drücker Rabatte von bis zu 90 Prozent. Wer digitale Käufe plant, sollte die verbleibende Zeit nutzen, bevor die Preise wieder auf UVP-Niveau klettern.

Rabatt und Bestseller-Segment

Sony dreht vor dem Auslaufen der Aktion noch einmal an der Preisschraube. Der Fokus liegt spürbar auf Premium-Editionen und Cross-Gen-Bundles, bei denen der Nachlass prozentual am stärksten ausfällt.

Wer genauer hinschaut, erkennt die übliche Preispolitik: Ältere Blockbuster wie „Mortal Kombat 11 Ultimate“ oder „Need for Speed Heat“ dienen als Lockangebote mit Drops von bis to 90 Prozent. Aktuelle Kaliber wie „Ghost of Yōtei“ oder „Nioh 3“ halten sich naturgemäß bedeckter und rangieren bei 20 bis 25 Prozent Rabatt. Das ist marktüblich, verlangt vom Käufer aber trockenes Nachrechnen statt Impulskäufen.

Die 10 wichtigsten Bestseller-Highlights im Überblick

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4/PS5): 5,99 € statt 59,99 € (–90 %). Maximaler Content-Umfang für den Preis eines Döner-Tellers.

statt 59,99 € (–90 %). Maximaler Content-Umfang für den Preis eines Döner-Tellers. Need for Speed Heat (PS4): 6,99 € statt 69,99 € (–90 %). Solider Arcade-Racer für kleines Geld.

statt 69,99 € (–90 %). Solider Arcade-Racer für kleines Geld. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (PS4): 19,99 € statt 99,99 € (–80 %). Immer noch die Messlatte für Open-World-Detailverliebtsein.

statt 99,99 € (–80 %). Immer noch die Messlatte für Open-World-Detailverliebtsein. Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition (PS4/PS5): 21,24 € statt 84,99 € (–75 %).

statt 84,99 € (–75 %). Call of Duty: Black Ops 7 – Cross-Gen-Bundle (PS4/PS5): 39,99 € statt 79,99 € (–50 %).

statt 79,99 € (–50 %). Marvel’s Spider-Man 2 (PS5): 39,99 € statt 79,99 € (–50 %). Halber Preis für Sonys Paradepferd.

statt 79,99 € (–50 %). Halber Preis für Sonys Paradepferd. METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER (PS5): 31,99 € statt 79,99 € (–60 %). Substanzieller Preisabfall für das Remake.

statt 79,99 € (–60 %). Substanzieller Preisabfall für das Remake. Baldur’s Gate 3 (PS5): 48,99 € statt 69,99 € (–30 %). Das CRPG-Schwergewicht bleibt preisstabil, bietet aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis pro Spielstunde.

statt 69,99 € (–30 %). Das CRPG-Schwergewicht bleibt preisstabil, bietet aber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis pro Spielstunde. Ghost of Yōtei (PS5): 59,99 € statt 79,99 € (–25 %). Moderater Nachlass für Sonys Epos.

statt 79,99 € (–25 %). Moderater Nachlass für Sonys Epos. DOOM: The Dark Ages (PS5): 26,39 € statt 79,99 € (–67 %). Aggressiver Preisschnitt für schnelle Shooter-Kost.

Digital vs. Physisch

Der Blick auf die Zahlen zeigt eine klare Trennung. Während Publisher bei digitalen Editionen die UVP im Store künstlich hochhalten, um Rabatte optisch aufzublasen, relativiert der physische Gebrauchtmarkt manche Aktionen.

Bei Titeln wie „Need for Speed Heat“ oder „Mortal Kombat 11“ schlägt der PSN Sale den Gebrauchtmarkt inklusive Versandkosten deutlich. Anders sieht es bei Spielen wie „Ghost of Yōtei“ aus: 59,99 € im Sale sind nett, im freien Handel liegt die Disc-Version jedoch oft auf ähnlichem Niveau – bei echtem Besitzrecht ohne DRM-Gängelung.

Der Summer Sale liefert echte Schnäppchen, wenn man gezielt nach Titeln sucht, die älter als zwölf Monate sind oder als Komplett-Bundles angeboten werden. Wer neuere Blockbuster mitnehmen will, spart moderat, zahlt digital aber weiterhin einen Aufpreis gegenüber flexibleren Disc-Käufen. Die Aktion läuft unerbittlich ab.