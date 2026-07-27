PlayStation Store Summer Sale Wave 2: Starfield & Indiana Jones deutlich reduziert

Der PlayStation Store läutet planmäßig die zweite Welle des Summer Sale ein. Wie angekündigt tauscht Sony hunderte Angebote aus und bringt eine frische Ladung Rabatte an den Start. Die Aktion läuft in dieser neuen Konstellation bis zum endgültigen Abschluss des Sales am 12. August.

Der angekündigte Refresh ist da. Wer in den ersten zwei Wochen nicht fündig wurde, bekommt jetzt neuen Nachschub serviert. Punkt.

Sony nutzt die geplante Rotation, um die Dynamik im Store hochzuhalten. Für Käufer bedeutet das schlicht: neue Chancen, aber eben auch ein ablaufendes Zeitfenster. Bis zum 12. August bleiben die Preise so stehen, danach ist der Sommer-Sale Geschichte.

Die Schwergewichte im Angebot

In der zweiten Welle finden sich ein paar echte Kaliber. „Baldur’s Gate 3“ fällt auf 31,99 EUR (–60 %), während „Marvel’s Spider-Man 2“ für 39,99 EUR (–50 %) zu haben ist. Auch das Remake zu „METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER“ ist mit 31,99 EUR (–60 %) kräftig reduziert.

Dazu gesellen sich Titel wie Starfield für 39,99 EUR oder Alan Wake 2, das mit 17,99 EUR (–70 %) unter die magische 20-Euro-Marke rutscht. Ebenfalls stark: The Last of Us Part I gibt es für 39,99 EUR.

Bestseller und Neuzugänge der 2. Welle im Preis-Check

Die folgende Übersicht zeigt die relevantesten Neuzugänge und Highlights der zweiten Sale-Phase im kompakten Überblick: