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PlayStation Store Summer Sale Wave 2: Starfield & Indiana Jones deutlich reduziert

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Der PlayStation Store Summer Sale wurde aktualisiert! Neue Top-Deals für PS5 & PS4 wie Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 und Spider-Man 2 bis zum 12. August.

Store Summer

Der PlayStation Store läutet planmäßig die zweite Welle des Summer Sale ein. Wie angekündigt tauscht Sony hunderte Angebote aus und bringt eine frische Ladung Rabatte an den Start. Die Aktion läuft in dieser neuen Konstellation bis zum endgültigen Abschluss des Sales am 12. August.

Der angekündigte Refresh ist da. Wer in den ersten zwei Wochen nicht fündig wurde, bekommt jetzt neuen Nachschub serviert. Punkt.

Sony nutzt die geplante Rotation, um die Dynamik im Store hochzuhalten. Für Käufer bedeutet das schlicht: neue Chancen, aber eben auch ein ablaufendes Zeitfenster. Bis zum 12. August bleiben die Preise so stehen, danach ist der Sommer-Sale Geschichte.

Die Schwergewichte im Angebot

In der zweiten Welle finden sich ein paar echte Kaliber. „Baldur’s Gate 3“ fällt auf 31,99 EUR (–60 %), während „Marvel’s Spider-Man 2“ für 39,99 EUR (–50 %) zu haben ist. Auch das Remake zu „METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER“ ist mit 31,99 EUR (–60 %) kräftig reduziert.

Dazu gesellen sich Titel wie Starfield für 39,99 EUR oder Alan Wake 2, das mit 17,99 EUR (–70 %) unter die magische 20-Euro-Marke rutscht. Ebenfalls stark: The Last of Us Part I gibt es für 39,99 EUR.

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Bestseller und Neuzugänge der 2. Welle im Preis-Check

Die folgende Übersicht zeigt die relevantesten Neuzugänge und Highlights der zweiten Sale-Phase im kompakten Überblick:

SpieltitelRabattAngebotspreis
Baldur’s Gate 3 (PS5)–60 %€31,99
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER (PS5)–60 %€31,99
Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)–50 %€39,99
Starfield (PS5)–20 %€39,99
The Last of Us™ Part I (PS5)–50 %€39,99
Ghost of Yōtei (PS5)–20 %€55,99
Alan Wake 2 (PS5)–70 %€17,99
DOOM: The Dark Ages (PS5)–67 %€26,39
Indiana Jones und der Große Kreis (PS5)–40 %€47,99
Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5)–25 %€59,99
Avowed (PS5)–40 %€29,99
Days Gone Remastered (PS5)–60 %€19,99
Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5)–42 %€34,79
Little Nightmares III (PS5/PS4)–50 %€19,99
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5)–30 %€38,49
Sea of Thieves (PS5)–65 %€13,99
Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)–50 %€24,99
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5/PS4)–50 %€29,99
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (PS5/PS4)–80 %€9,99
Planet Coaster 2 (PS5)–60 %€19,99
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS (PS5)–30 %€55,99
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4)–60 %€15,99
Devil May Cry 5 Special Edition (PS5)–75 %€9,99
Jurassic World Evolution 2 (PS5/PS4)–75 %€14,99
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)–85 %€10,49
Need for Speed Heat (PS4)–90 %€6,99
Watch Dogs 2 – Gold Edition (PS4)–85 %€11,99
Payday 3 (PS5)–50 %€14,99
Phasmophobia (PS5)–30 %€13,29
Gang Beasts (PS4)–60 %€7,99
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