PlayStation Store: Support bestätigt dynamische Preise in Deutschland

Die Debatte um individualisierte Preise im PlayStation Network erreicht Deutschland mit voller Härte. Nachdem erste Berichte über Preisunterschiede noch als API-Fehler oder Missverständnis abgetan wurden, sorgt nun ein offizielles Statement des PlayStation Supports für Klarheit: Sony setzt auf dynamische Preisgestaltung im PlayStation Store.

Offizielle Bestätigung sorgt für Unmut

In der PlayStation-Community häufen sich in diesen Tagen die Belege für eine Praxis, die viele langjährige Kunden als unfair empfinden. Ein Screenshot aus einem Support-Chat lässt keinen Spielraum mehr für Spekulationen. Auf die Nachfrage eines Nutzers, warum ein Preis nach dem Login im Fall von „Dead Island 2“ von 6,99 EUR auf 14,69 EUR springt, antwortet der Support trocken: „In diesem Fall könnte es nur an der dynamischen Preisgestaltung liegen, denn manchmal werden für verschiedene Konten unterschiedliche Preise angezeigt.“

Damit ist das „A/B-Pricing“ – oder das Zwei-Klassen-Gamer-System – keine bloße Theorie mehr, sondern ein offiziell bestätigtes Werkzeug im deutschen PlayStation Store. Dass die Preissprünge genau dann auftreten, wenn das System den Nutzer als eingeloggt identifiziert, zeigt, dass jeder Einzelne einen individuellen Stellenwert bei Sony genießt. Wer als Gast surft, sieht oft den günstigeren Preis; wer sich als „Core-Gamer“ mit langjähriger Historie einloggt, zahlt drauf.

Treuebonus oder Bestandskunden-Malus?

Die Beispiele aus der Community zeichnen ein klares Bild. Bei Titeln wie „Jurassic World Evolution 3“ berichten Nutzer von Differenzen zwischen 41,99 EUR (ohne Login) und 47,99 EUR (eingeloggt). Die Logik dahinter scheint simpel wie provokant: Algorithmen analysieren das Kaufverhalten. Wer ohnehin regelmäßig Geld im Store lässt und eine hohe Bindung an das Ökosystem aufweist, wird seltener mit extremen Rabatten gelockt als Neukunden oder inaktive Accounts.

Der Support bestätigt die Abhängigkeit vom Nutzerkonto

In der Community wird die Frage nach der Legalität laut. In Deutschland ist A/B-Pricing grundsätzlich zulässig. Es existiert kein generelles Verbot, verschiedenen Kunden unterschiedliche Preise anzubieten. Dennoch gibt es klare Grenzen durch die Informationspflicht, die seit Mai 2022 verschärft wurde: Wird ein Preis auf Basis von Profiling oder automatisierter Entscheidungsfindung individuell festgelegt, muss der Händler den Kunden darüber informieren.

Problematisch wird es bei der Preiswahrheit und -klarheit. Wenn Preise im Warenkorb nachträglich ohne sachlichen Grund steigen, kann dies gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Zudem greift das Diskriminierungsverbot. Preisdifferenzierungen anhand geschützter Merkmale wie Herkunft oder Geschlecht sind untersagt. Da Sony für die Preisbildung personenbezogene Daten nutzt, müssen zudem die strengen Anforderungen der DSGVO erfüllt sein, was Transparenz und Einwilligung betrifft.

Die moralische Komponente wiegt für die Fans dennoch schwer: Dass Treue durch Algorithmen faktisch mit höheren Preisen bestraft wird, bleibt der zentrale Kritikpunkt am Geschäftsmodell.

Das Ende der Preis-Transparenz

Mit der offiziellen Bestätigung durch den Support endet die Ära der einheitlichen Preise im PSN. Sony rückt damit näher an die Strategien von Reiseportalen oder dem Online-Handel, wo Preise seit Jahren in Echtzeit an die Nachfrage und das Nutzerprofil angepasst werden. Der Unterschied zum Konkurrenten Microsoft bleibt bestehen: Während Xbox-Nutzer personalisierte Angebote meist klar als solche erkennen, finden die Anpassungen bei Sony ohne transparente Kennzeichnung im Hintergrund statt.

Für den Endverbraucher bedeutet dies einen erheblichen Mehraufwand. Wer sichergehen will, den besten Preis zu erzielen, muss künftig Preise im Gastmodus vergleichen, bevor der Kauf über den eigenen Account finalisiert wird.

Die Bestätigung durch den Support zementiert den Status quo: Der Preis im PSN ist keine fixe Größe mehr, sondern eine Variable deines Nutzerprofils. Die technische Umsetzung erfolgt serverseitig beim Login. Da Sony keine Anstalten macht, diese Praxis zu kennzeichnen, bleibt nur der manuelle Vergleich über Browser-Inkognito-Tabs oder Preis-Tracker.