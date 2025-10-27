PlayStation Store unter Druck: Indie-Entwickler beklagen Shovelware und fehlende Unterstützung

Ein Indie-Entwickler hat kürzlich auf Reddit seinen Unmut über den PlayStation Store geäußert, nicht zum ersten Mal. Für ihn war es immer ein Highlight, eigene Spiele auf der Plattform zu veröffentlichen, darunter The Backrooms 1998 und Trenches.

Doch in den letzten Monaten häuften sich die Frustrationen: Anfang des Jahres wurde The Backrooms 1998 von einem Drittanbieter gestohlen und unter einem anderen Titel veröffentlicht. PlayStation entfernte zwar die illegale Version, aber die Täter profitierten finanziell. Der ursprüngliche Entwickler ging „leer“ aus. Solche Vorfälle zeigen, dass der Schutz kleiner Studios noch nicht ausreichend gewährleistet ist.

Doppelstandards bei Freigaben

Der Entwickler kritisiert zudem die ungleiche Behandlung von Spielen bei der Veröffentlichung. Während minderwertige Titel – oft mit minimalem Aufwand erstellt und teilweise mit generativer KI versehen – problemlos genehmigt werden, stoßen hochwertige Projekte auf Hürden. Sein aktuellstes Projekt, ein VR-Spiel, das seit 2023 in Entwicklung ist, sollte ursprünglich zeitgleich auf Meta, PC und PS VR2 erscheinen. Der PS VR2-Release wurde jedoch verschoben, aus Gründen, die der Entwickler als „frustrierend und schwer nachvollziehbar“ bezeichnet.

Ein weiteres Problem: PlayStation verweigerte ihm eine separate Store-Seite für die VR-Version, obwohl andere VR-Titel diese Möglichkeit erhalten. Spieler sollten stattdessen die Basisversion favorisieren, um über die VR-Verfügbarkeit informiert zu werden. Das sorgt nicht nur für Verwirrung, sondern erschwert es Entwicklern, ihre Projekte gezielt zu vermarkten.

Sichtbarkeit im Store: Ein immer schwierigeres Terrain

Der Reddit-Beitrag hebt auch die wachsende Flut an minderwertigen Veröffentlichungen hervor. In der Kategorie „Games to Wishlist“ gehen echte Indie-Titel zwischen hunderten oberflächlichen Angeboten leicht unter. Für Entwickler ohne Marketingbudget bedeutet dies: Sichtbarkeit wird zum Luxus, der Zugang zu potenziellen Käufern stark eingeschränkt. Kleine Studios kämpfen darum, überhaupt wahrgenommen zu werden, während andere Unternehmen die Plattform gezielt ausnutzen.

Die Frage nach Fairness

Die Kritik wirft zentrale Fragen auf. Wie kann eine Plattform wie der PlayStation Store die Balance zwischen offenen Veröffentlichungsmöglichkeiten und Qualitätssicherung halten? Warum werden Shovelware-Titel oft sofort genehmigt, während etablierte Entwickler Verzögerungen und zusätzliche Auflagen erleben?

Der Bericht zeigt, dass der PlayStation Store für Indie-Entwickler nicht nur ein Tor zu Millionen Spielern ist, sondern zunehmend auch ein Umfeld voller Herausforderungen. Sichtbarkeit, Fairness und Entwicklervertrauen werden durch die aktuellen Prozesse belastet.

Der Entwickler appelliert deshalb an PlayStation, stärker auf die Community und die Qualität der veröffentlichten Inhalte zu achten, um den Store wieder zu einem Raum zu machen, in dem Kreativität belohnt und nicht ausgebremst wird.

Findet ihr, der PlayStation Store sollte Shovelware stärker kontrollieren, oder ist die aktuelle Offenheit okay?