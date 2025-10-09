PlayStation Store Update: Endlich Vollwertige Nutzerbewertungen für alle Spieler

Sony macht einen weiteren Schritt, um den PlayStation Store moderner und communityfreundlicher zu gestalten. Ab sofort können alle Spieler vollständige, ausführliche Bewertungen für ihre Spiele hinterlassen – ein Feature, das bisher nur getestet wurde. Nach der Einführung des fünf-Sterne-Bewertungssystems im Jahr 2023 ist dies die logische Weiterentwicklung, die der Store dringend gebraucht hat.

Vollwertige Reviews: So funktioniert’s

Die neue Funktion ist aktuell nur über die Web-Version des PlayStation Stores zugänglich. Auf der Konsole selbst lässt sich der Texteditor noch nicht nutzen – verständlich, denn längere Texte mit dem Controller zu schreiben, wäre alles andere als komfortabel.

Nach dem Einloggen wählt ihr einfach ein Spiel aus eurer Bibliothek, scrollt zum Bereich der Bewertungen und klickt auf „Weiter“. Anschließend könnt ihr einen Titel und eure Rezension mit bis zu 4.000 Zeichen eingeben. Wer Spoiler vermeiden möchte, kann zudem eine entsprechende Markierung setzen. Sony hat zudem Metadaten hinzugefügt, damit die Reviews in Suchmaschinen wie Google erscheinen, ein klarer Schritt in Richtung Sichtbarkeit und Reichweite.

Was bedeutet das für Spieler?

Für die Community eröffnet sich damit ein völlig neues Level an Austausch. Spieler können nicht nur schnell ein Spiel bewerten, sondern ausführlich erklären, was ihnen gefällt oder nicht. Das schafft Transparenz und hilft anderen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen – ähnlich wie auf Steam.

Allerdings birgt die Öffnung für ausführliche Texte auch Risiken. Review-Bombing-Kampagnen, wie wir sie bei Titeln wie Helldivers 2 gesehen haben, könnten künftig leichter durchgeführt werden. Sony muss daher Wege finden, Missbrauch zu verhindern, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken.

Ein Schritt in Richtung moderner Store-Erfahrung

Dieses Update ist mehr als nur ein kosmetisches Feature. Es zeigt, dass Sony den Dialog mit der Community ernst nimmt und die Plattform funktional verbessern möchte. Spieler erhalten die Möglichkeit, ihre Meinung sichtbar zu machen und damit echten Einfluss auf die Wahrnehmung von Spielen zu nehmen.

Ob dies langfristig zu einer transparenteren, faireren Bewertungskultur im PlayStation Store führt, wird sich zeigen. Klar ist: Die Erwartungen der Spieler sind hoch, und das Update könnte ein entscheidender Schritt sein, um die PlayStation-Community aktiver einzubinden.