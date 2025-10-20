PlayStation Store zeigt endlich, wann Spiele wirklich im Angebot sind

Sony hat heimlich ein kleines, aber wichtiges Update im PlayStation Store ausgerollt, das alle Schnäppchenjäger freuen dürfte. Wer bisher durch die Sale-Angebote auf PS5 oder PS4 gescrollt hat, musste sich oft auf externen Webseiten informieren, ob ein Preis wirklich ein guter Deal ist. Damit ist jetzt Schluss.

Endlich Klarheit bei Angeboten

Die neue Funktion zeigt unter jedem Spiel einen Tab namens „Lowest Price in the Last 30 Days“. Kurz gesagt: Ihr seht direkt, ob das aktuelle Angebot in den letzten vier Wochen wirklich der niedrigste Preis war. Wer viel Zeit auf Reddit oder bei unabhängigen Preis-Trackern verbringt, kennt das Prinzip vielleicht schon. Für alle anderen ist es ein echter Mehrwert.

Sony macht damit einen längst überfälligen Schritt. Bislang mussten Spieler sich mühsam externe Tools angucken oder riskieren, ein vermeintliches Schnäppchen zu kaufen, das in Wahrheit schon billiger zu haben war. Jetzt ist diese Information direkt in der Store-Oberfläche verfügbar – übersichtlich, schnell und ohne Umwege.

Neuer Tab im PlayStation Store zeigt jetzt den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage – endlich mehr Transparenz bei Angeboten

Noch Luft nach oben

Kritiker könnten sagen: „Warum nicht gleich den niedrigsten Preis aller Zeiten?“ Recht haben sie. Viele unabhängige Seiten bieten diese Info bereits. Trotzdem ist der aktuelle Schritt ein Pluspunkt für den PlayStation Store. Kleine Verbesserungen wie diese zeigen, dass Sony die Plattform langsam ernster nimmt, auch wenn Steam in Sachen Übersichtlichkeit und Preisverfolgung noch deutlich vorne liegt.

Für Spieler ist das neue Feature ein Gewinn: Transparenz bei Angeboten erhöht die Kaufentscheidungssicherheit und schützt vor teuren Fehlkäufen. Es ist ein kleiner Schritt, aber ein richtiger, und hoffentlich nicht der letzte. Wer regelmäßig digitale Spiele kauft, sollte sich die neue Übersicht unbedingt anschauen.