PlayStation-Strategie 2025: Zwischen Singleplayer-Flaute und Live-Service-Ambitionen

Sony hat in einer aktuellen Business-Präsentation tiefe Einblicke in seine Gaming-Strategie gegeben – und die fällt wenig überraschend, aber dennoch aufschlussreich aus. Während man sich weiterhin auf seine etablierten Stärken im Bereich hochwertiger Singleplayer-Spiele stützt, wird der Ausbau des Live-Service-Portfolios behutsam, aber konsequent fortgesetzt. PlayStation setzt demnach auch weiterhin auf zweigleisiges Wachstum – mit IPs als Dreh- und Angelpunkt.

Von der neuen Idee zur Franchise-Maschine

In der ersten Präsentation mit dem Titel „Track Record of Growing Game IP into Franchises“ bringt man es auf den Punkt: Sony versteht es, aus frischen Ideen langlebige Marken zu entwickeln. Titel wie „Ghost of Tsushima“, „Helldivers“ oder „Astro Bot“ zählen zu den sogenannten „Emerging IPs“. Diese neuen Marken werden nicht als einmalige Releases behandelt, sondern als potenzielle Ökosysteme aufgebaut – inklusive Fortsetzungen, Spin-offs und Crossmedia-Umsetzungen wie der The Last of Us-Serie.

Auf der Erfolgsseite sieht man Franchises wie God of War, Spider-Man oder Horizon, die über Jahre hinweg das Engagement der Spieler binden konnten. Sony misst dieses Engagement nicht nur in Verkaufszahlen, sondern in „Franchise Lifetime Engagement Hours“ – also der Gesamtzeit, die Spieler mit einer Marke verbringen. Das zeigt: Für Sony ist eine IP mehr als ein Spiel – sie ist ein Produktuniversum.

Live-Service wird wichtiger – aber nicht alles

Im weiteren Fokus wird klar, das in der Community oft kritisch beäugt wird: Live-Service-Games. Mit „Destiny 2“ und „Helldivers 2“ als Erfolgsmodell zeigt Sony, dass man bereits über funktionierende Live-Modelle verfügt. Für die Zukunft rücken „Marathon“ und „Fairgames“ in den Mittelpunkt – neue Projekte, die bewusst auch den PC-Markt adressieren. Die „Day-and-date“-Strategie (also gleichzeitige Veröffentlichung auf Konsole und PC) ist dabei ein klares Zeichen: Man will Reichweite und Langlebigkeit maximieren.

Trotz allem: Die ganz große Offensive bleibt (noch) aus. Der ursprünglich erwartete Tsunami an Live-Service-Titeln wurde merklich entschleunigt. Das kann als Reaktion auf die durchwachsene Marktlage verstanden werden – oder als bewusste Qualitätskontrolle.

Neue Marken wie Helldivers 2 und Astro Bot sollen die nächste Generation erfolgreicher PlayStation-Franchises einläuten.

Prestige durch Qualität – Singleplayer bleibt das Herzstück

Ferner wird bekräftigt, was viele PlayStation-Fans hören wollen: Singleplayer-Titel bleiben ein Kernbestandteil der Markenidentität. Von „Marvel’s Spider-Man 2“ über „God of War Ragnarök“ bis zu kommenden Spielen wie „Marvel’s Wolverine“ oder „Ghost of Yotei„– die Pipeline ist gefüllt mit AAA-Titeln, die fast ausnahmslos auf starke Stories und intensive Spielerlebnisse setzen. Sony bleibt seiner Linie treu und liefert jährlich mindestens einen „Zugpferd“-Titel ab.

Gleichzeitig wird sichtbar, dass auch neue Namen wie „Intergalactic: The Heretic Prophet“ den Sprung auf die große Bühne schaffen sollen. Ob diese sich langfristig neben den Flaggschiffen etablieren können, bleibt offen – die Strategie ist aber klar: Kein Jahr ohne großen Singleplayer-Blockbuster.

Ein Studio-Portfolio als Wettbewerbsvorteil

Des Weiteren liefert eine Art Organigramm der PlayStation-Studios – und das kann sich sehen lassen. Von etablierten Namen wie Naughty Dog, Insomniac und Santa Monica bis hin zu jüngeren Akteuren wie Haven Studios oder Team LFG deckt das Netzwerk nahezu jedes Genre und jedes Entwicklungsmodell ab. Ob Singleplayer, Live-Service oder Co-Development: Sony hat sich ein fein austariertes Ökosystem aufgebaut, das intern stark verzahnt ist.

Auffällig ist die differenzierte Kategorisierung nach Studiokompetenz – ein Hinweis darauf, dass Sony seine Ressourcen gezielt einsetzt. Auch die Präsenz von Portierungsstudios wie Nixxes zeigt: Der PC-Markt ist fester Bestandteil der Zukunftsstrategie.

Sicherer Kurs statt wilder Innovation

Wer auf große Überraschungen gehofft hatte, wird von dieser Präsentation eher nüchtern zurückgelassen. Keine neuen Spieleankündigungen, keine konkreten Projekte abseits der bekannten Pipeline. Dafür aber: ein stabiler Kurs, ein klares Bekenntnis zu Qualität und eine gesunde Portion Selbstvertrauen in die eigene IP-Strategie.

Ob man sich deshalb vor Microsofts Software-Offensive mit Xbox fürchten muss? Aktuell nicht. Aber Sony weiß offenbar, dass man sich auf Dauer nicht nur mit Prestige-Titeln behaupten kann – und arbeitet im Hintergrund daran, auch beim Thema „Service Games“ nicht den Anschluss zu verlieren.

Was denkt ihr: Sollte Sony noch stärker auf Live-Service setzen – oder reicht der aktuelle Mix aus? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!