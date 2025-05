PlayStation Studios wächst: teamLFG – das neue Powerhouse für Action-Games

Sony schraubt weiter an der Zukunft von PlayStation – dieses Mal mit frischem Blut aus Bellevue, Washington. Die neu gegründete Spieleschmiede teamLFG wurde offiziell als neues Mitglied der PlayStation Studios vorgestellt. Dahinter steckt nicht irgendein wild zusammengewürfeltes Start-up, sondern ein handverlesenes Kollektiv aus Branchenveteranen, darunter Entwickler von Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox und Rec Room. Also so ziemlich jeder Multiplayer-Hit der letzten zehn Jahre.

„Looking For Group“ – Mehr als nur ein Name

Der Name teamLFG ist dabei nicht nur stylisch, sondern auch Programm: „Looking For Group“ – eine klare Ansage an die Community-getriebene Zukunft, die hier entstehen soll. Das Studio hat es sich zum Ziel gesetzt, soziale Spielwelten zu kreieren, in denen Freundschaften entstehen, Teamgeist belohnt wird und Matches zu Legenden werden. Klingt ambitioniert? Absolut. Aber auch verdammt spannend.

Hermen Hulst, Chef der Studio Business Group bei Sony, zeigt sich begeistert: „Ein ambitioniertes Inkubationsprojekt, das mich wirklich fasziniert.“ Und das will was heißen, denn bei Sony verteilt man Lob selten inflationär.

Ein Genre-Mix zum Verlieben – oder Verrücktwerden

Was erwartet uns? Konkrete Details gibt es noch nicht – aber ein paar kreative Hinweise deuten auf ein ziemlich wilder Genre-Mix hin: Ein teambasierter Actiontitel, inspiriert von Fighting Games, Plattformern, MOBAs, Life Sims – und (ja, wirklich) „Frog-type Games“. Was auch immer das genau bedeutet, es verspricht einen absurden Spaß irgendwo zwischen epischem Schlagabtausch und albernem Quatsch mit Sozialisierungscharakter. Könnte damit die spekulierte Marke GummyBears gemeint sein, die seit Monaten durchs Netz geistert?

Denn genau da scheint die Vision von teamLFG zu liegen: ein Game, das nicht nur gespielt, sondern gelebt wird. Die Entwickler sprechen offen davon, die Community direkt in die Entwicklung einzubinden – via Playtests, Feedback-Schleifen und einem agilen Live-Service-Modell, das nicht nur auf Zahlen, sondern auf echte Spielerbindung setzt.

Der vielleicht schönste Satz in ihrer Selbstvorstellung: „Wir wollen, dass Spieler beim Einloggen sehen, dass ihre Freunde schon online abhängen.“ Kein leeres Marketing-Gewäsch, sondern ein echtes Versprechen: Spiele, die nicht nur „Service“ bieten, sondern Gemeinschaft stiften.

Kurzum: teamLFG könnte das neue Aushängeschild für eine nächste Generation an PlayStation-Multiplayer-Titeln werden – nicht nur technisch versiert, sondern auch menschlich gedacht. Wir sind gespannt, was dieses sympathisch-chaotische Studio da zusammenbraut. Und ja, wir sind jetzt definitiv looking for group.