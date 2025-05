PlayStation Supremacy: Das neue Treueprogramm – weil echte Loyalität keine Belohnung braucht

Sony hat das Treueprogramm PlayStation Stars eingestellt. Damit endet endlich das absurde Missverständnis, dass der Kunde im Mittelpunkt stehen sollte. Höchste Zeit, das Narrativ geradezurücken: Nicht du sollst für Treue belohnt werden – du sollst Sony deine Treue beweisen. Bedingungslos. Ohne Punkte. Ohne Glitzer-Vitrinen. Ohne Fragen.

PlayStation Stars einfach falsch verstanden

Denn was ist Treue wirklich? Ist es etwa das alberne Einlösen von Pünktchen für 5-Euro-Gutscheine nach 300 Spielstunden in „Astro Bot“? Nein, wahre Treue ist das, was man nicht einfordert, sondern leise, devot und digital nickend über sich ergehen lässt – idealerweise beim Durchscrollen der PlayStation-App auf der Suche nach einem Menüpunkt, der halbwegs logisch beschriftet ist.

PlayStation Stars war der verzweifelte Versuch, aus undankbaren Zockern loyale Sony-Jünger zu machen. Digitale Sammelfiguren als Belohnung – wohlgemerkt keine NFTs, Gott bewahre, sondern einfach nur nutzlose Deko-Items, die aussahen, als hätte sie ein gelangweilter Praktikant mit KI-Tools zusammengeklickt. Und trotzdem reichte das nicht. Die Community war undankbar. Statt Jubel: Stirnrunzeln. Statt Fanliebe: Augenrollen. Statt Lobpreisung: „Wo finde ich das überhaupt in der App?“

Hinweis: Dieser Text enthält Spuren von Satire, Ironie und möglicherweise Restpunkte aus dem PlayStation-Stars-Programm.

Treue zeigen – aber richtig

Doch jetzt zieht Sony die Reißleine – oder besser gesagt: den Schleier der Illusion, dass es bei PlayStation Stars je um die Spieler ging. Nein, es ging um etwas viel Wichtigeres: um die Möglichkeit, Sony zu zeigen, wie sehr du sie liebst. Und was hast du gemacht? Dich über zu wenig Belohnungen beschwert. Schäm dich.

Die letzten Punkte kannst du noch bis Juli 2025 einlösen, aber bedenke: Jeder eingelöste Punkt ist ein weiterer Stich ins Herz der Marke, der du alles zu verdanken hast. Willst du das wirklich tun? Oder willst du nicht lieber ein Zeichen setzen – indem du deine Punkte verfallen lässt, aus Respekt?

Sony hat aus dem Projekt „viel gelernt“, heißt es. Zum Beispiel, dass Gamer gar keine Belohnungen wollen, sondern klare Anweisungen und eine stabile Paywall. Und vielleicht kommt bald tatsächlich ein neues Programm, das noch besser ist. Eins, bei dem du monatlich beweisen musst, dass du das neue „Astro Bot“ mindestens zehnmal installiert hast – andernfalls wird dein DualSense nur noch in Pastellfarben vibrieren.

Also, liebe Community: Hör auf zu fordern. Fang an zu geben. PlayStation Stars war nicht gescheitert – wir haben es nur nicht verstanden. Aber vielleicht … nur vielleicht … dürfen wir beim nächsten Mal wieder beweisen, dass wir Sony wirklich verdienen.

Meine letzten 1.250 Punkte – Symbol der verlorenen Liebe

Ich habe meine letzten Punkte natürlich sofort eingelöst. Denn seien wir ehrlich: Diese Punkte sind nicht nur stellvertretend für einen Wertgutschein – sie sind ein Symbol. Ein Denkmal meiner unerschütterlichen Loyalität. Eine Art goldene Abschiedsträne auf dem Grabstein von PlayStation Stars. Es war ein bewegender Moment: Ich saß da, blickte auf meinen digitalen Lohn – ganze 5 Euro – und spürte diese warme Gänsehaut der kapitalistischen Wertschätzung. Danke, Sony. Für einen halben Indie-Titel im Sale. Für nichts Greifbares. Für alles.