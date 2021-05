PlayStation Talents Showcase – Zahlreiche Indies für PlayStation

Es war mal wieder soweit und das PlayStation Talents Programm stellt heute zahlreiche neue Titel vor, die von unabhängigen Entwicklern den Weg auf PlayStation finden.

So kann man sich in Kürze auf 11 neue Titel aus dem PlayStation Talents Programm freuen, während sich weitere 8 Spiele derzeit aktiv in Arbeit befinden. Clid the Snail, KEO, The Many Pieces of Mr. Coo, The Crown of Wu, The Library of Babel, Do Not Open, Twogether, Wukong, Inner Ashes, Operation Highjump und Aeterna Noctis sind da nur einige darunter.

Ein Highlight ist außerdem A Tale of Paper (unser Review), das in Kürze einen PS5 Port und DLC spendiert bekommt. A Tale of Paper ist ein emotionales Abenteuer eines Zeitungsjungen, der Origami verwendet, um den Traum seines Schöpfers zu erfüllen. In diesem 2,5D-Plattformspiel steuern die Spieler Line, ein Stück Papier, das sich in mehrere Figuren verwandeln kann, um Hindernisse und Feinde in einem textlosen Abenteuer zu vermeiden, das Plattformabschnitte mit Rätsellösungen kombiniert.

Eine Auswahl der kommenden Spiele gibt es nachfolgend:

PlayStation Talents Showcase

Aeterna Noctis

A Tale of Paper

Clid the Snail

Inner Ashes

Do not Open

Operation Highjump

The Library of Babel