PlayStation: Termin des nächsten State of Play angeblich eingegrenzt

Fast schon traditionell wird im Februar ein neuer State of Play von PlayStation erwartet, dessen Termin nun weiter eingegrenzt wurde. Laut Insiderquellen plant Sony eine neue State of Play-Präsentation für die Woche ab dem 10. Februar – passend zum Valentinstag? Die Gerüchte stammen vom bekannten Gaming-Insider „NatetheHate“, der oft zutreffende Vorabinformationen zur Spielebranche liefert. Eine offizielle Bestätigung von Sony steht allerdings noch aus.

Was könnte Sony zeigen?

Traditionell nutzt Sony seine ersten State of Play-Ausgaben des Jahres, um kommende Highlights für die nächsten Monate zu präsentieren. Im vergangenen Jahr gab es in der Januar-Ausgabe unter anderem tiefere Einblicke in Stellar Blade und Rise of the Ronin.

Aktuell stehen einige große Projekte bei PlayStation an, darunter Death Stranding 2 und Ghost of Yotei von Sucker Punch, die 2025 erscheinen sollen. Auch Marvel’s Wolverine und Fairgame$ warten noch auf ein offizielles Release-Fenster. Womöglich gibt es dazu im kommenden Stream neue Informationen. Insgesamt dürfte es wieder eine Mischung aus First- und zahlreichen Third-Party-Titeln werden, wobei Sony ziemlich unter Druck steht, endlich zu zeigen, worauf sich die Fans in diesem Jahr überhaupt freuen können.

Zuletzt hatte Microsoft mit seinem Xbox Developer Direct vier spannende Spiele für das Jahr 2025 vorgestellt, darunter DOOM: The Dark Ages, South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33. Die Show überzeugte mit einer ausführlichen Präsentation der einzelnen Titel, während auf der State of Play wieder eine Spielelawine im Schnelldurchlauf erwartet wird – was nicht ganz kritiklos ist.

Sollte der State of Play im Februar tatsächlich stattfinden, dürften sich Fans also auf spannende Neuigkeiten freuen. Bleibt nur die Frage: Gibt es zum Valentinstag eine echte Liebeserklärung an die PlayStation-Community – oder wird es eher eine Enttäuschung?