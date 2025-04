PlayStation The Concert 2025: Alle Deutschland-Events abgesagt – Das sind die Ersatztermine

Es hätte ein Fest für Augen und Ohren werden sollen – mit epischen Klängen aus God of War, The Last of Us und Uncharted, live gespielt von einem Symphonieorchester. PlayStation The Concert verspricht ein audiovisuelles Erlebnis auf höchstem Niveau, begleitet von einer bombastischen Lichtshow und ikonischen Spielszenen auf der Leinwand. Die Tour sollte auch Halt in zahlreichen deutschen Städten machen, doch nun folgt die ernüchternde Nachricht: Alle Termine in Deutschland für 2025 wurden abgesagt.

Bereits vor einigen Tagen machten erste Meldungen die Runde, dass einzelne Konzerte verschoben oder gestrichen werden könnten. Nun steht fest: Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, München und Stuttgart fallen 2025 komplett aus. Zwar gibt es für Berlin, München und Düsseldorf neue Ersatztermine im März 2026 – doch Stuttgart, Hamburg und Frankfurt sind offenbar endgültig aus dem Spiel. Für Wien sieht es sogar noch düsterer aus: Hier wird es, Stand jetzt, gar keinen Ersatztermin geben.

Die neuen Termine für Deutschland sehen wie folgt aus:

Düsseldorf – 07. März 2026

München – 09. März 2026

Berlin – 12. März 2026

Alle bereits gekauften Tickets behalten allerdings ihre Gültigkeit für die neuen Termine, sofern diese stattfinden.

Was steckt hinter der Absage?

Offiziell hält sich Sony auffällig bedeckt. Die Veranstalter sprechen vage von „organisatorischen Gründen“. Doch aus Branchenkreisen ist zu hören, dass der Ticketvorverkauf nicht einmal ansatzweise den Erwartungen entsprochen habe. Besonders im Vergleich zu internationalen Städten wie London oder Paris hinkt der deutsche Markt offenbar deutlich hinterher.

Die Verlegung ins Jahr 2026 könnte also mehr sein als nur eine logistische Notlösung – sondern ein Versuch, das Event durch zusätzliche Promo-Zeit noch zu retten. Ob das gelingt, ist fraglich. Denn das Vertrauen der Fans ist angeschlagen. Wer bereits geplant, gebucht und sich gefreut hatte, steht nun mit leeren Händen da – oder mit einem Ticket für ein Event, das erst in einem Jahr stattfinden soll.

Die für April 2025 angesetzten Konzerte in Großbritannien und Irland, darunter hier in London, Manchester und Glasgow, werden hingegen wie geplant stattfinden.

Was als fulminante Konzerttour geplant war, gerät in Deutschland zum Dämpfer für Fans. Sony schuldet den Spielern hierzulande nicht nur Musik, sondern auch Antworten.

Ein paar Infos zum aktuellen Stand hat Flo auch noch einmal für euch im folgenden Video zusammengefasst. Leider war zum Zeitpunkt der Produktion noch nicht klar, dass es sich tatsächlich um alle Termine in Deutschland handelt und nicht nur um Stuttgart, wie im Video erwähnt.