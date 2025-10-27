PlayStation The Concert – Alle Termine gestrichen – Webseite offline

Die turbulente Geschichte von PlayStation The Concert geht weiter, und zwar in die nächste Enttäuschungsrunde. Nach den zahlreichen europäischen Absagen für März 2026 trifft es nun auch die USA. Weitere nordamerikanische Termine wurden laut Ticketmaster storniert, während die offizielle Webseite von PlayStation plötzlich nicht mehr erreichbar ist.

Konzertreihe ohne klare Zukunft

Was ursprünglich als musikalische Hommage an 30 Jahre PlayStation-Geschichte geplant war, scheint endgültig ins Wanken geraten zu sein. Die Show, die Kompositionen von Größen wie Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Bear McCreary (God of War) oder Joris De Man (Horizon) feiert, verliert immer mehr Boden.

Nachdem bereits im Oktober fast alle 2025-Termine gestrichen wurden, sollten die Ersatzkonzerte Anfang 2026 Hoffnung machen. Doch laut aktuellen Ticketmaster-Einträgen sind mittlerweile alle US-Termine ebenfalls abgesagt. Bleiben noch zwei Konzerte in Südamerika bei der Brasil Game Show. Rechnet man weitere Veranstaltungsorte hinzu, die auf ihren Webseiten keine Einträge mehr führen oder direkt Stornierungen angeben, liegt die Zahl der Ausfälle bei nahezu 100.

Webseite verschwunden, Fans irritiert

Als wäre das nicht genug, ist nun auch die offizielle PlayStation The Concert-Seite auf der PlayStation-US-Webseite offline. Statt Konzertinfos oder Ticketlinks erscheint dort nur noch ein 404-Fehler. Auch mehrere Veranstaltungsseiten, die zuvor Tickets angeboten hatten, zeigen inzwischen denselben Fehlercode – ein weiterer Hinweis darauf, dass die Tour in ihrer geplanten Form kaum noch realistisch ist.

In den sozialen Netzwerken häufen sich inzwischen enttäuschte Stimmen. Einige Fans berichten, dass sie von Ticketplattformen keine klare Rückmeldung zu Rückerstattungen erhalten haben, andere bemängeln die fehlende Kommunikation seitens PlayStation.

Nach den europäischen Absagen wirkt die Entwicklung jetzt endgültig wie ein Rückzug auf Raten. PlayStation The Concert hatte das Potenzial, ein emotionales Highlight zum Jubiläum der Marke zu werden, stattdessen bleibt der Eindruck einer chaotischen Organisation und gebrochenen Versprechen. Ob die verbleibenden US-Termine überhaupt noch stattfinden, ist fraglicher denn je.